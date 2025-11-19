У Тернополі вміст хлору в повітрі перевищив норму в шість разів – ОВА

Влада закликала містян не виходити з дому та зачинити вікна

Унаслідок російської атаки по Тернополю вміст хлору в повітрі значно перевищив норму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Тернопільську ОВА.

Пресслужба ОВА закликала містян не виходити з дому та зачинити вікна. «За попередньою оперативною інформацією вміст хлору в повітрі у Тернополі перевищує в шість разів. По можливості не виходьте з дому, зачиніть вікна. Бережіть себе та своїх рідних!» – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль. У місті пролунало декілька вибухів. Згодом стало відомо, що унаслідок удару пошкоджено багатоквартирний будинок. Відомо про девʼятьох загиблих та 22 поранених.

Крім того, російські війська атакували Львівську область ракетами та ударними безпілотниками. В результаті обстрілу пошкоджено енергетичний обʼєкт, виникли пожежі.

Також уночі 19 листопада війська Росії здійснили масовану атаку дронами-камікадзе «Герань-2» по Харкову. Внаслідок ударів постраждали щонайменше 46 людей.