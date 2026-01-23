Головна Київ Новини
Зігрітися та зарядити телефон уночі: відомий ресторан у центрі Києва змінив режим роботи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Зігрітися та зарядити телефон уночі: відомий ресторан у центрі Києва змінив режим роботи
У ресторані тепер можна навіть вночі випити гарячого та підзарядити гаджети
фото: Musafir/Facebook

Заклад став додатковим пунктом обігріву в центрі столиці

Київський ресторан кримськотатарської кухні «Мусафір», що на вулиці Богдана Хмельницького, оголосив про зміну графіка. Від 22 січня заклад працює й уночі – з 22:00 до 08:00 ранку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на адміністрацію закладу.

Як повідомили в команді ресторану, на такий крок вони пішли «на заклик державної адміністрації», щоб допомогти киянам у складний період для енергетики.

«Якщо вам потрібні тепло, гарячі напої та можливість підзарядитися – будемо раді вас бачити», – зазначають у «Мусафірі».

Наразі у нічний час повноцінна кухня не працюватиме, проте гостям доступні чай, кава та інші безалкогольні напої. Заклад фактично став додатковим пунктом обігріву в центрі столиці, де можна не лише випити гарячого, а й підзарядити гаджети.

Варто зауважити, що на територіях, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації через стан енергосистеми, наразі послабили комендантську годину. Це дозволяє мешканцям дістатися до прихистку в разі потреби.

Крім того, доїхати до закладу вночі тепер простіше: з 17 січня у Києві цілодобово запрацювали сервіси таксі Uklon та Bolt. Водії мають дозвіл перевозити пасажирів під час комендантської години, якщо кінцевим пунктом є пункти незламності, місця обігріву або лікарні. Також через ці сервіси можна замовити доставку необхідних речей чи ліків.

Теги: відключення пункти незламності ресторан Київ таксі

