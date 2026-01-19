Після атаки без тепла залишаються ще 32 будинки: де в Києві найскладніша ситуація

Комунальники продовжують працювати, щоб подати тепло в будинки, які залишалися без теплопостачання після атаки на столицю 9 січня

Із 6 000 житлових будинків відновлюють подачу тепла ще до 32 багатоповерхівок, де найбільш складні роботи. Переважна кількість цих будинків у Голосіївському районі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, інформує «Главком»

«Комунальники продовжують працювати, щоб подати тепло в будинки, які залишалися без теплопостачання після атаки на столицю 9 січня. Із 6 000 наразі відновлюють подачу тепла ще до 32 багатоповерхівок, де найбільш складні роботи. Переважна кількість цих будинків у Голосіївському районі. Є в столиці й будинки, де трапилися аварії, там теж працюють фахівці, оперативно відновлюючи теплопостачання. Ситуація складна. Морози лютують. Тривають екстрені відключення електроенергії. Київ функціонує в надзвичайній ситуації. В якій всі ми повинні вистояти!» – написав Віталій Кличко.

Нагадаємо, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.

Після обстрілу 13 січня в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур.

У Києві на тлі стабілізації енергосистеми продовжують цілодобово працювати мобільні пункти незламності ДСНС. Від початку їхнього розгортання послугами наметів-рятувальників скористалися вже понад 9 тис. мешканців столиці.