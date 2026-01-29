Екстрені відключення світла запроваджено у двох районах на Київщині

Під час екстрених відключень графіки не діють

Сьогодні, 29 січня, у Київській області у двох районах запроваджують екстрені відключення електроенергії. Про це повідомили у ДТЕК, інформує «Главком».

«В частині Броварського та Бориспільського районів за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють», – йдеться у повідомленні.

Графіки відключення світла можна переглянути на офіційній сторінці ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Зауважимо, що у столиці з 0:00 29 січня запроваджують тимчасові графіки відключення світла замість екстрених, які тривали понад два тижні після російських обстрілів. Графіки будуть індивідуальні для кожного будинку й можуть коригуватися залежно від ситуації з енергетикою в країні.

Енергетики закликають жителів після появи світла не вмикайте потужні прилади в перші 30 хвилин і користуватися технікою по черзі. Це допоможе уникнути перевантажень і повторних аварій.

В «Укренерго » зазначили, що споживання електроенергії в країні зросло. Сьогодні станом на 9:30, його рівень був на 1,6% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу. Причина змін – менший обсяг вимушених заходів обмеження у частині регіонів.

Нагадаємо, ДТЕК звернувся до жителів Троєщини, закликавши з розумінням поставитися до складної енергетичної ситуації в районі та не перешкоджати роботі аварійних бригад, зокрема шляхом мітингів чи перекриттям доріг. У компанії наголошують, що район перебуває у критичних умовах через відсутність централізованого теплопостачання, що призводить до масового використання обігрівачів та потужної побутової техніки. Через це електромережі, які не розраховані на тривалі перевантаження, постійно виходять з ладу.