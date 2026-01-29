Головна Київ Новини
search button user button menu button

Екстрені відключення світла запроваджено у двох районах на Київщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Екстрені відключення світла запроваджено у двох районах на Київщині
колаж: glavcom.ua

Під час екстрених відключень графіки не діють

Сьогодні, 29 січня, у Київській області у двох районах запроваджують екстрені відключення електроенергії. Про це повідомили у ДТЕК, інформує «Главком».

«В частині Броварського та Бориспільського районів за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють», – йдеться у повідомленні.

Графіки відключення світла можна переглянути на офіційній сторінці ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Зауважимо, що у столиці з 0:00 29 січня запроваджують тимчасові графіки відключення світла замість екстрених, які тривали понад два тижні після російських обстрілів. Графіки будуть індивідуальні для кожного будинку й можуть коригуватися залежно від ситуації з енергетикою в країні.

Енергетики закликають жителів після появи світла не вмикайте потужні прилади в перші 30 хвилин і користуватися технікою по черзі. Це допоможе уникнути перевантажень і повторних аварій.

В «Укренерго » зазначили, що споживання електроенергії в країні зросло. Сьогодні станом на 9:30, його рівень був на 1,6% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу. Причина змін – менший обсяг вимушених заходів обмеження у частині регіонів. 

Нагадаємо, ДТЕК звернувся до жителів Троєщини, закликавши з розумінням поставитися до складної енергетичної ситуації в районі та не перешкоджати роботі аварійних бригад, зокрема шляхом мітингів чи перекриттям доріг. У компанії наголошують, що район перебуває у критичних умовах через відсутність централізованого теплопостачання, що призводить до масового використання обігрівачів та потужної побутової техніки. Через це електромережі, які не розраховані на тривалі перевантаження, постійно виходять з ладу.

Теги: Укренерго відключення обмеження відключення світла Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 7 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
6 сiчня, 18:22
За словами премʼєрки, після ворожого удару значна частина столиці без тепла
Коли Київ повернеться до графіків відключень світла? Розʼяснення уряду
9 сiчня, 21:02
Професійну кар’єру колишній посадовець розпочав у 1999 році
Загинув колишній очільник «Укренерго» Олексій Брехт
21 сiчня, 15:33
Повністю захистити енергооб’єкти від росіських атак неможливо
Відключення електроенергії триватимуть навіть влітку – РНБО
Вчора, 21:42
Снігові замети на Прикарпатті
Снігові тунелі. Замети на дорогах Прикарпаття перевищували зріст людини
11 сiчня, 20:55
Зупинка «Парк «Перемога» о 18:10, на якій зазвичай небагатолюдно
Автобуси замість трамваїв у Києві: пасажири скаржаться на збої у додатках та довге очікування
13 сiчня, 12:55
Президент доручив збільшити можливості імпорту електрики
В Україні скасують комендантську годину? Президент дав доручення уряду
14 сiчня, 20:10
Час відключень може змінюватися
Три години зі світлом, 10 – без: у Києві тривають жорсткі екстрені відключення
14 сiчня, 13:58
Нові правила дозволять громадянам діставатися до пунктів незламності цілодобово
Уряд дозволив гнучкі правила комендантської години: що змінилося
16 сiчня, 16:22

Новини

У Броварах настоятель привласнив храм, щоб завадити переходу громади до ПЦУ
У Броварах настоятель привласнив храм, щоб завадити переходу громади до ПЦУ
Збір грошей з підлеглих за «відпустки». На Київщині оголошено підозру командиру
Збір грошей з підлеглих за «відпустки». На Київщині оголошено підозру командиру
ДТЕК запроваджує індивідуальні графіки в Києві
ДТЕК запроваджує індивідуальні графіки в Києві
Чи замерзне каналізація на Троєщині? «Київводоканал» відреагував на чутки про вигрібні ями
Чи замерзне каналізація на Троєщині? «Київводоканал» відреагував на чутки про вигрібні ями
Екстрені відключення світла запроваджено у двох районах на Київщині
Екстрені відключення світла запроваджено у двох районах на Київщині
У Києві за добу відновлено опалення у 124 будинках: скільки ще чекають на тепло
У Києві за добу відновлено опалення у 124 будинках: скільки ще чекають на тепло

Новини

Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Сьогодні, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Сьогодні, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua