Енергетична криза у Хмельницькому: перекриті дороги, погрози гранатою та відповідь обленерго

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Енергетична криза у Хмельницькому: перекриті дороги, погрози гранатою та відповідь обленерго
колаж: glavcom.ua

Ситуація з відключеннями електроенергії у Хмельницькому спричинила протести проти влади та радикальні інцеденти

Ситуація з енергопостачанням на Хмельниччині досягла критичної точки. 21 січня мешканці обласного центру вийшли на протест через тривалі відключення світла, які подекуди сягали 15–18 годин на добу. Акція супроводжувалася перекриттям доріг та поодинокими радикальними інцидентами, що змусило керівництво АТ «Хмельницькообленерго» виступити з офіційним роз’ясненням. Поки мітингувальники вимагають «справедливих графіків», енергетики наголошують: ситуація залежить не від місцевої влади, а від стану єдиної енергосистеми країни, повідомляє «Главком».

Протест у центрі міста: основні претензії містян

Близько 150 людей зібралися під стінами міської ради та Обленерго, а частина мітингувальників заблокувала рух транспорту. Основне обурення викликала нерівномірність відключень. Жінки, які стали основою протесту, висунули низку емоційних аргументів, зокрема лунали питання та претензії «чому в сусідніх областях світла більше?», «чому світиться Епіцентр?» та «Світло вимикає мер».

Інцидент з погрозами: втручання поліції

Напруга на мітингу призвела до серйозного інциденту. Один із учасників акції поводився агресивно, вигукував нецензурну лайку та погрожував «прострелити коліна» і застосувати гранату. Правоохоронці оперативно затримали чоловіка. У поліції Хмельниччини підтвердили факт затримання та розпочали перевірку обставин.

Пояснення «Хмельницькообленерго»: чому неможливо «дати більше світла»

В.о. генерального директора АТ «Хмельницькобленерго» Святослав Козленко оприлюднив офіційне звернення до мешканців області.

«Ми розуміємо ваші емоції та занепокоєність у зв'язку з тим, що застосовано тимчасове відключення електроенергії. Кожне таке обмеження – це незручності для родин, бізнесу, соціальних об'єктів. І ми усвідомлюємо та щиро співпереживаємо кожному. Енергетики працюють безперервно.

«Хмельницькобленерго» не ухвалює рішення про введення та обсяги обмежень електропостачання. Відключення здійснюється відповідно до команд та розпоряджень НЕК «Укренерго», які вводяться через дефіцит потужності в енергосистемі та необхідності її стабілізації. Наші працівники цілодобово працюють, щоб забезпечувати стабільність електромереж, оперативно реагувати на аварійні ситуації», – зазначив Козленко.

Як відомо, член правління «Укренерго» та колишній його очільник Олексій Брехт загинув під час відновлення енергообʼєкта, пошкодженого ворожим ударом. 

