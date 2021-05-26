Масштабна ДТП у Києві: працювали рятувальники і кілька карет «швидкої» (фото, відео)

До ліквідації наслідків ДТП були залучені рятувальники ДСНС

На перехресті зіткнулися декілька автомобілів

У вівторок, 25 травня, пізно ввечері на перехресті проспектів Оболонського та Бандери сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Аварія трапилася поблизу станції метро «Почайна». У ДТП розбито декілька автомобілів.

На місці працювали правоохоронці, рятувальники ДСНС та кілька карет швидкої допомоги.

Інформація про постраждалих і обставини ДТП уточнюється.

Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Вадима Гетьмана в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з перекиданням. Попередньо, водій автомобіля Chevrolet не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем Ford, у результаті перший перекинувся на дах.

25 травня на Хрещатику сталася ДТП за участі трьох автомобілів.