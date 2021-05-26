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    Масштабна ДТП у Києві: працювали рятувальники і кілька карет «швидкої» (фото, відео)

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    До ліквідації наслідків ДТП були залучені рятувальники ДСНС - Масштабна ДТП у Києві: працювали рятувальники і кілька карет «швидкої» (фото, відео)
    До ліквідації наслідків ДТП були залучені рятувальники ДСНС
    Фото: скріншот з відео

    На перехресті зіткнулися декілька автомобілів

    У вівторок, 25 травня, пізно ввечері на перехресті проспектів Оболонського та Бандери сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Аварія трапилася поблизу станції метро «Почайна». У ДТП розбито декілька автомобілів.

    На місці працювали правоохоронці, рятувальники ДСНС та кілька карет швидкої допомоги.

    Інформація про постраждалих і обставини ДТП уточнюється.

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    Масштабна ДТП у Києві: працювали рятувальники і кілька карет «швидкої» (фото, відео)
    Масштабна ДТП у Києві: працювали рятувальники і кілька карет «швидкої» (фото, відео)
    Масштабна ДТП у Києві: працювали рятувальники і кілька карет «швидкої» (фото, відео)

    Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Вадима Гетьмана в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з перекиданням. Попередньо, водій автомобіля Chevrolet не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем Ford, у результаті перший перекинувся на дах.

    25 травня на Хрещатику сталася ДТП за участі трьох автомобілів.

    Теги: ДТП Київ ДСНС водій автомобіль рятувальники
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    Масштабна ДТП у Києві: працювали рятувальники і кілька карет «швидкої» (фото, відео)