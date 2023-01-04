По всій Україні лунає повітряна тривога

Ранок 4 січня для українців почався з повітряної тривоги

У Білорусі злетів російський МіГ

На території всієї України із 10.35 оголошена повітряна тривога. У Білорусі злетів російський МіГ.

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Нагадаємо вранці 4 січня в Україні також було оголошено повітряну тривогу. Сирени почали вити о 7:36. Станом на 7:50 тривога була оголошена в семи областях: Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській.

Станом на 8.45 тривогу було скасовано у всіх областях, окрім Луганської, та окупованого Криму.

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Як повідомлялося, 3 січня Росія перекинула у Білорусь свій літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У, який використовується для коригування ударів.

Нагадаємо, триває 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник протягом минулої доби завдав сім ракетних, 18 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Краматорськ Донецької області, Запоріжжя та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.