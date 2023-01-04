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По всій Україні лунає повітряна тривога

Оксана Воронцова
glavcom.ua
По всій Україні лунає повітряна тривога
Ранок 4 січня для українців почався з повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

У Білорусі злетів російський МіГ

На території всієї України із 10.35 оголошена повітряна тривога. У Білорусі злетів російський МіГ.

По всій Україні лунає повітряна тривога фото 1

Нагадаємо вранці 4 січня в Україні також було оголошено повітряну тривогу. Сирени почали вити о 7:36. Станом на 7:50 тривога була оголошена в семи областях: Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській.

По всій Україні лунає повітряна тривога фото 2

Станом на 8.45 тривогу було скасовано у всіх областях, окрім Луганської, та окупованого Криму. 

Як повідомлялося, 3 січня Росія перекинула у Білорусь свій літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У, який використовується для коригування ударів.

Нагадаємо, триває 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник протягом минулої доби завдав сім ракетних, 18 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Краматорськ Донецької області, Запоріжжя та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. 

Теги: тривога Україна війна росія окупанти

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