Масштабна тривога в Україні: Білорусь підняла в небо бойову авіацію
У небо піднято й літак далекого радіолокаційного виявлення «Сергій Атаянц»
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога, бо у Білорусі пішла на зліт бойова авіація. Також в небо підняли й літак далекого радіолокаційного виявлення «Сергій Атаянц». Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».
Як відзначає моніторингова група, в Білорусі були зафіксовані такі зльоти:
12:03 - зліт винищувача в місті Барановичи;
12:16 - зліт винищувача в місті Барановичи;
12:16 - зліт борту ДРЛО А-50У ВКС РФ з реєстраційним номером RF-50608 у місті Мачулищі;
12:40 - зліт МіГ-31К з реєстраційним номером RF-92215, який є носієм гіперзвукових ракет «Кінжал», у місті Мачулищі.
Нагадаємо, станом на 12:50 сигнал тривоги пролунав в усіх областях України.
До відома, міністерство оборони країни-агресорки повідомило, що російським окупаційним військам доручено ввести з 12:00 шостого січня до 24:00 сьомого січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Таку вказівку військам дав міністр оборони Сергій Шойгу від імені президента Росії Володимира Путіна.
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