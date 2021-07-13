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    На Одещині удар блискавки спалив пшеничне поле (фото)

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    Вогонь знищив 2 гектари та пошкодив 5 гектарів пшениці на корені - На Одещині удар блискавки спалив пшеничне поле (фото)
    Вогонь знищив 2 гектари та пошкодив 5 гектарів пшениці на корені
    Фото: ДСНС

    Вогонь охопив сім гектарів землі

    На Одещині за селом Новокальчеве Березівського району від удару блискавки спалахнуло поле з пшеницею. Вогонь охопив сім гектарів землі. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС регіону.

    Там розповіли, що повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 13:28 12 липня.

    Рятувальники разом із працівниками фермерського господарства загасили займання о 14:15 на площі сім гектарів.

    Вогонь знищив два гектари та пошкодив п’ять гектарів пшениці на корені. Надзвичайникам вдалося не допустити розповсюдження займання на усе поле площею 170 гектарів.

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    На Одещині удар блискавки спалив пшеничне поле (фото)
    На Одещині удар блискавки спалив пшеничне поле (фото)
    На Одещині удар блискавки спалив пшеничне поле (фото)

    За інформацію рятувальників, ймовірною причиною пожежі вважається удар блискавки.

    До ліквідації пожежі від ДСНС залучали чотирьох рятувальників та одну пожежну машину техніки та від ТОВ «Агро-2000» – один трактор та двох працівників.

    Тим часом, під Києвом від удару блискавки загорівся будинок.

    Нагадаємо, 29 червня у місті Кагарлик Київської області блискавка влучила в автомобіль із людьми.

    Через влучання блискавки на Львівщині загинув 14-річний хлопчик.

    Наприкінці червня у селі Білогородка Бучанського району на Київщині блискавка влучила у триповерховий житловий будинок, у результаті чого він зайнявся.

    Теги: пожежа ДСНС Одещина автомобіль рятувальники
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    На Одещині удар блискавки спалив пшеничне поле (фото)