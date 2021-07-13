На Одещині удар блискавки спалив пшеничне поле (фото)
Вогонь охопив сім гектарів землі
На Одещині за селом Новокальчеве Березівського району від удару блискавки спалахнуло поле з пшеницею. Вогонь охопив
Там розповіли, що повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 13:28 12 липня.
Рятувальники разом із працівниками фермерського господарства загасили займання о 14:15 на площі
Вогонь знищив
За інформацію рятувальників, ймовірною причиною пожежі вважається удар блискавки.
До ліквідації пожежі від ДСНС залучали чотирьох рятувальників та одну пожежну машину техніки та від ТОВ «Агро-2000» – один трактор та двох працівників.
Тим часом, під Києвом від удару блискавки загорівся будинок.
Нагадаємо, 29 червня у місті Кагарлик Київської області блискавка влучила в автомобіль із людьми.
Через влучання блискавки на Львівщині загинув 14-річний хлопчик.
Наприкінці червня у селі Білогородка Бучанського району на Київщині блискавка влучила у триповерховий житловий будинок, у результаті чого він зайнявся.