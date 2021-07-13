На Одещині удар блискавки спалив пшеничне поле (фото)

Вогонь знищив 2 гектари та пошкодив 5 гектарів пшениці на корені

Вогонь охопив сім гектарів землі

На Одещині за селом Новокальчеве Березівського району від удару блискавки спалахнуло поле з пшеницею. Вогонь охопив сім гектарів землі. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС регіону.

Там розповіли, що повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 13:28 12 липня.

Рятувальники разом із працівниками фермерського господарства загасили займання о 14:15 на площі сім гектарів .

Вогонь знищив два гектари та пошкодив п’ять гектарів пшениці на корені. Надзвичайникам вдалося не допустити розповсюдження займання на усе поле площею 170 гектарів .

За інформацію рятувальників, ймовірною причиною пожежі вважається удар блискавки.

До ліквідації пожежі від ДСНС залучали чотирьох рятувальників та одну пожежну машину техніки та від ТОВ «Агро-2000» – один трактор та двох працівників.

Тим часом, під Києвом від удару блискавки загорівся будинок.

Нагадаємо, 29 червня у місті Кагарлик Київської області блискавка влучила в автомобіль із людьми.

Через влучання блискавки на Львівщині загинув 14-річний хлопчик.

Наприкінці червня у селі Білогородка Бучанського району на Київщині блискавка влучила у триповерховий житловий будинок, у результаті чого він зайнявся.