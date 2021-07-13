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    На Київщині під час пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини

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    До гасіння вогню було залучено 12 осіб - На Київщині під час пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини
    До гасіння вогню було залучено 12 осіб
    Фото: ДСНС

    У квартирі на третьому поверсі будинку виникла пожежа з розповсюдженням вогню на балкони четвертого і п'ятого поверхів

    У місті Яготин Київської області сталася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку. В результаті події загинули дві людини, ще одна отримала поранення, повідомляє ДСНС.

    Зазначено, що займання сталося о 19:03 на вулиці Незалежності, 50. У квартирі на третьому поверсі будинку виникла пожежа з розповсюдженням вогню на балкони четвертого і п'ятого поверхів.

    О 19:27 пожежу було локалізовано, а о 20:27 – ліквідовано на площі 60 квадратних метрів.

    До гасіння вогню було залучено 12 осіб та три одиниці техніки ДСНС.

    Фото: ДСНС
    Фото: ДСНС

    Нагадаємо, 9 липня, у центрі Одеси загорівся будинок, рятувальникам довелося евакуювати десять людей. Пожежники оперативно відреагували на ситуацію та ліквідували пожежу в житловому будинку в провулку Чайковського.

    Додамо, що в четвер, 8 липня, сталась пожежа у 16-поверховому житловому будинку на просп. Правди, 104 у Подільському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби об 11:41.

    Як повідомлялося, 9 липня, у Челябінській області у Росії спалахнула лісова пожежа. Вогонь перекинувся на житлові будинки: в одному з населених пунктів згоріли 60 будівель.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина будинок
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    На Київщині під час пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини