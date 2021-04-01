Масштабна пожежа у Києві: горять плавучі дачі (відео)

Дані про жертв чи потерпілих наразі відсутні

У Києві спалахнула масштабна пожежа навпроти парку «Наталка», що в Оболонському районі столиці. Про це пише видання Сегодня.

Свідки устигли зняти сіру хмару диму з берега Дніпра. За інформацією ЗМІ, горять плавучі дачі. Вогонь охопив близько 200 квадратних метрів.

Зазначається, що пожежу ліквідовують рятувальники зі спеціальних човнів.

Дані про жертв чи потерпілих наразі відсутні.

Тим часом, у середу, 31 березня, у місті Українка по вулиці Юності сталася пожежа у дитячому садку «Альонушка». «31 березня о 17:10 до оперативно-диспетчерської служби 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Обухів надійшло повідомлення про те, що горить дитячій садок «Альонушка» з адресою: м. Українка, вул. Юності», – йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що сталося загоряння в ігровій кімнаті на другому поверсі будівлі. Рятувальниками евакуйовані 108 дітей та 40 чоловік персоналу.