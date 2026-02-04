Масштабна схема ухилення від мобілізації: столична поліція оголосила нові підозри медикам

Схеми для ухилянтів у Києві: ще трьом лікарям оголосили підозру за фіктивні діагнози

У Києві під слідством опинилися ще троє лікарів державних установ, які готували клієнтам фальшиві діагнози для виключення з військового обліку

Столична поліція оголосила про підозру ще трьом лікарям, причетним до масштабної схеми ухилення від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

У поліції нагадали, що злочинну діяльність організованої групи було викрито у серпні 2025 року. Серед підозрюваних тоді опинилися троє лікарів різних державних медичних установ, зокрема, лікар-кардіолог, лікар-пульмонолог та лікар ультразвукової діагностики.

«Фігуранти пропонували «клієнтам» підроблені медичні висновки про нібито тяжкі захворювання, які мали стати підставою для виключення з військового обліку. Для цього військовозобов’язаних детально інструктували щодо «симптомів» захворювання, забезпечували їм комплексне «обстеження», а також фіктивно лікували в стаціонарі», – повідомили у поліції.

Слідство встановило, що вартість «послуг» цих лікарів становила $18 тис. та оплачувалась поетапно, за кожну виконану дію.

Наразі слідчі повідомили трьом лікарям про підозру за ч. 4 ст. 354 Кримінального кодексу України – одержання працівником установи, який не є службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення будь-яких дій з використанням становища, яке займає працівник в установі, в інтересах того, хто надає таку вигоду, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Спільникам, які скеровували «клієнтів» до потрібних спеціалістів, було повідомлено про підозру раніше.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали та повідомили про підозру громадянину, якого підозрюють у кількох правопорушеннях. Йдеться про допомогу у незаконному ухиленні від мобілізації та вплив на прийняття рішень суду. Підозрюваний, прикриваючись нібито зв’язками зі службовими особами одного з районних ТЦК та СП Києва, пообіцяв військовозобов'язаному домовитися про зняття його з розшуку в інформаційній системі «Оберіг». Таким чином можна було уникнути мобілізації. За такі «послуги» фігурант одержав від військовозобов'язаного 95 700 грн.