Найскладніша ситуація наразі на Троєщині – Кличко

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Найскладніша ситуація наразі на Троєщині – Кличко
Енергетики та комунальники працюють без перерви, проте масштаби руйнувань на лівобережжі столиці потребують часу для відновлення
фото з відкритих джерел/ілюстративне

600 будинків без світла, води та тепла

Після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури близько 600 багатоповерхівок одночасно залишилися без усіх базових послуг: електроенергії, водопостачання та опалення. Міська влада терміново розгортає додаткові опорні пункти обігріву, що працюватимуть у цілодобовому режимі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

За словами мера, енергетики та комунальники працюють без перерви, проте масштаби руйнувань на лівобережжі столиці потребують часу для відновлення. Відсутність тепла в умовах січневих морозів змушує місто діяти за екстреним сценарієм.

«Найскладніша ситуація наразі на Троєщині, де проблеми і з тепло- і з водопостачанням, електрикою. Там близько 600 будинків без усіх послуг. І розгортають додаткові пункти обігріву (до тих 145, які були створені в Деснянському районі раніше)», – наголосив Віталій Кличко.

Зокрема, йдеться про опорні пункти, де люди зможуть перебувати і вдень, і вночі. Такі пункти облаштовують, зокрема, у деяких школах, додатково оснащуючи їх мобільними котельнями, можливостями для ночівлі (карематами, харчуванням).

Ці пункти зараз облаштовують першочергово в школах №263, №264, №306, №275, №293.

Туди вже направили мобільні котельні для оперативного підключення. Також додаткові намети-пункти обігріву розгорне ДСНС.

Нагадаємо, після чергової важкої ночі для української енергетики частина Києва знову опинилася в темряві. Масований обстріл 24 січня призвів до серйозних пошкоджень електромереж столиці. Найскладніша ситуація наразі зафіксована у Деснянському районі, де без електропостачання залишилися десятки тисяч родин. Компанія ДТЕК повідомила про перехід на екстрені режими роботи через критичну ситуацію в енергосистемі.

До слова, на тлі масованих атак на українську енергосистему Європейський Союз посилює підтримку українських громад. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про надходження великої партії генераторів, які допоможуть підтримувати життєдіяльність критичної інфраструктури. Нова поставка очікується в Україні вже протягом наступного тижня.

