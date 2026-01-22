Головна Київ Новини
Опалення в Києві: Кличко назвав кількість будинків без тепла

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві тривають екстрені відключення електроенергії
фото: ДСНС Києва

Комунальники й енергетики працюють цілодобово, щоб повернути в оселі киян тепло та світло

На сьогоднішній ранок без теплопостачання залишаються трохи менше 3 тис. столичних багатоповерхівок. Про це повідомляє «Главком» із посиланнями на мера Києва Віталія Кличка.

За даними мера столиці, за минулу ніч вдалося підключити тепло до 227 будинків. «Зробили це вдруге після пошкоджень інфраструктури атаками ворога 9-го й 20-го січня», – додав Кличко.

Голова КМДА нагадав, що у Києві тривають екстрені відключення електроенергії.

«Комунальники й енергетики працюють цілодобово, щоб повернути в оселі киян тепло та світло», – додав мер столиці.

Нагадаємо, Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ про отримання двох когенераційних установок. Міні-ТЕЦ мають надійти до української столиці наступного тижня.

Як повідомлялося, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень

Раніше енергетикам вдалося відновити електропостачання для всіх об’єктів критичної інфраструктури столиці, які постраждали внаслідок останньої атаки.

До слова, аварійні бригади у Києві працюють у надвисокому темпі, без перерв по декілька днів, щоб забезпечити киян теплом світлом та водою. Через перенавантаження комунальники отримують обмороження та фізичне виснаження, деякі фахівці не витримують навантаження.

