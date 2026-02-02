«Вирішення питань» у ТЦК та суді: у столиці викрито масштабну схему

За даними поліції, киянин налагодив схему особистого збагачення, пропонуючи за грошову винагороду «вирішувати питання» з державними органами

У Києві правоохоронці затримали та повідомили про підозру громадянину, якого підозрюють у кількох правопорушеннях. Йдеться про допомогу у незаконному ухиленні від мобілізації та вплив на прийняття рішень суду. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора та пресслужба столичної поліції.

За даними слідства, підозрюваний, прикриваючись нібито зв’язками зі службовими особами одного з районних ТЦК та СП Києва, пообіцяв військовозобов'язаному домовитися про зняття його з розшуку в інформаційній системі «Оберіг». Таким чином можна було уникнути мобілізації. За такі «послуги» фігурант одержав від військовозобов'язаного 95 700 грн.

Після одержання грошей фігуранта затримали, кошти вилучили фото: Національна поліція України

Також правоохоронці з'ясували, що підозрюваний, посилаючись на нібито зв'язки зі службовими особами одного з районних судів міста вимагав у іншого громадянина гроші. Йшлося про $35 тис. за вплив на ухвалення необхідного судового рішення у цивільній справі.

Після одержання грошей фігуранта затримали, кошти вилучили. Дії чоловіка кваліфікували за ч.5 ст.27, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до десяти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Затриманому загрожує до десяти років ув'язнення фото: Національна поліція України

Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі встановлюються та притягаються до відповідальності інші громадяни, які причетні до незаконної діяльності.

Раніше повідомлялося, що у Києві судитимуть 35-річного місцевого жителя, якого підозрюють у допомозі військовозобов'язаному з виїздом за кордон в обхід пунктів пропуску. Фігурант справи знаходив «клієнтів» серед кола своїх знайомих та за винагороду у $20 тис. обіцяв забезпечити їм перетин державного кордону України. За задумом зловмисника, «клієнт» мав самостійно дібратися до Львівської області, де надалі його мали перевезти до Румунії на автомобілі в обхід блокпостів.

Також слідчі поліції Києва у взаємодії з оперативниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції припинили чергову схему ухилення від військової служби. Організатор незаконної оборудки, 30-річний уродженець Чернігівської області, наживався на військовозобов’язаних чоловіках, запевняючи їх, що зможе «вирішити питання» з мобілізацією.