Коли у Києві запрацюють графіки відключень світла? Заява ДТЕК

За словами пресслужби компанії, енергетики вмикають і вимикають світло в ручному режимі

Енергосистема Києва перебуває в аварійному режимі. Електрики для графіків відключень світла наразі бракує. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Пресслужба компанії наголосила, що попри заживлення критичної інфраструктури графіки відключень неможливо запровадити. Енергетики вмикають і вимикають світло в ручному режимі – залежно від стану системи в конкретний момент.

«Тож відключення затягуються і зайвий раз засмучують нерівномірністю. Ніде у світі не було такого. Нуль днів без руйнувань енергетики вже який місяць поспіль. Енергетики зайняті історичною роботою, щоб повернути нас до графіків», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, уночі та вранці ворог атакував енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Харківській областях.

Як повідомлялося, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

Раніше енергетикам вдалося відновити електропостачання для всіх об’єктів критичної інфраструктури столиці, які постраждали внаслідок останньої атаки.

До слова, аварійні бригади у Києві працюють у надвисокому темпі, без перерв по декілька днів, щоб забезпечити киян теплом світлом та водою. Через перенавантаження комунальники отримують обмороження та фізичне виснаження, деякі фахівці не витримують навантаження.

Як повідомлялося, член правління «Укренерго» та колишній його очільник Олексій Брехт загинув під час відновлення енергообʼєкта, пошкодженого ворожим ударом.