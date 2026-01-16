У Подільському районі Києва горів приватний будинок (фото)

Головна Київ Новини
Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Для ефективного гасіння пожежі було залучено додаткову автоцистерну для підвозу води
фото: ДСНС Києва/Facebook

Пожежа охопила дах і другий поверх будівлі

У Подільському районі Києва рятувальники ліквідували пожежу у двоповерховому приватному житловому будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва

Повідомлення про загоряння на вулиці Сергія Данченка надійшло до екстрених служб 15 січня близько 16:00.

фото: ДСНС Києва

На момент прибуття підрозділів горіли дах і другий поверх будівлі. Пожежу ліквідували о 18:00 на площі близько 100 квадратних метрів. Для ефективного гасіння залучали додаткову автоцистерну для підвозу води.

фото: ДСНС Києва

За інформацією рятувальників, загиблих і постраждалих унаслідок події немає. Причини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, 15 січня 2026 року під час чергової ворожої атаки на столицю зафіксовано влучання безпілотника у житловий сектор Солом’янського району. Ворожий дрон поцілив у дах багатоповерхівки, а саме в технічний поверх будівлі. Окрім самої споруди, руйнувань зазнали й автомобілі, що були припарковані на прибудинковій території. 

У ніч проти 15 січня в селі Дмитрівка Бучанського району сталася масштабна пожежа в приватному житловому будинку. Вогонь забрав життя жінки та відправив на лікарняні ліжка всю її родину.

