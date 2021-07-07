Масштабний ремонт вулиці Івана Франка: що буде зроблено (фото)

Ремонтні роботи відбуваються на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до б-ру Тараса Шевченка

Ремонтні роботи розпочнуть із підземної частини вулиці

Триває новий етап ремонту ділянок вулиці Івана Франка в центрі Києва. Нині роботи відбуваються на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до б-ру Тараса Шевченка. Згодом оновлюватимуть частину від вул. Ярославів Вал до буд. № 18 на вул. Івана Франка. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

«Перевтілення на вулиці будуть масштабні. Вони стосуватимуться як наземної, так і підземної частини вулиці. Загальна площа нового асфальтового покриття, яке влаштують на вулиці, складатиме 3,5 тис. кв. м. Тротуарів майже удвічі більше – 5,8 тис. кв. м, їх влаштують із ФЕМ. З’явиться на вулиці й велодоріжка, яку з’єднають із уже існуючою велоінфраструктурою», – зазначив Густєлєв.

За його словами, ремонтні роботи розпочнуть із підземної частини вулиці – із заміни інженерних мереж. Буде перевлаштовано 200 м тепломереж та каналізації, а також відремонтовано оглядові колодязі дощової каналізації.

«Також у рамках капітального ремонту на вулиці встановлять 21 нову опору освітлення і змонтують енергоощадні LED-ліхтарі. Крім того, облаштують новий світлофор, проведуть заходи з благоустрою та озеленення території», – поінформував Густєлєв.

Він нагадав, що минулого року місто оновило вул. Івана Франка на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до буд. №17 на вул. Липинського. В рамках ремонту на вулиці було оновлено не тільки дорожнє покриття і тротуари, а й влаштована велосмуга, встановлені велостійки для велосипедистів, впорядкована зона для паркування автівок, замінено освітлення, оновлено газон, висаджені дерева тощо.

Як повідомлялося, у зв'язку з ремонтними роботами на вул. Івана Франка в центрі Києва до 31 серпня частково обмежено рух транспорту.