Матч «Динамо» (Київ) - «Лугано» (Швейцарія): столична поліція перейшла на посилений режим



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Під особливою увагою правоохоронців перебуватиме територія біля НСК «Олімпійський» і станції метро

У четвер, 12 грудня, столичні правоохоронці забезпечуватимуть охорону правопорядку під час проведення футбольного матчу на НСК «Олімпійський».

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Працівники структурних підрозділів столичної поліції та військовослужбовці Національної гвардії України нестимуть службу у посиленому режимі на прилеглій до стадіону території.

Під особливою увагою правоохоронців перебуватиме територія біля спортивної арени, а також найближчі станції метро.

Київські поліцейські закликають уболівальників, жителів і гостей столиці не порушувати закон, виконувати встановлені правила поведінки і сприяти працівникам поліції в охороні правопорядку.

Як відомо, сьогодні у столиці відбудеться футбольний матч Ліги Європи УЄФА між командами «Динамо» (Київ, Україна) та «Лугано» (Лугано, Швейцарія). Початок гри о 19:55.

У зв’язку з матчем у роботі столичного метрополітену передбачені зміни.