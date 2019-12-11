У четвер через футбол у роботі київської підземки будуть зміни



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Перед матчем закриється на вхід станція «Олімпійська»

У четвер, 12 грудня, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Лугано» (Швейцарія) можливі деякі зміни в роботі столичного метро. Про це повідомила пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».

Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро «Олімпійська».

Після закінчення матчу, для безпечного перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід до станцій:

«Палац спорту»,

«Олімпійська»,

«Площа Льва Толстого».

Зазначається, що механізм застосовується для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Метрополітен перепрошує за можливі тимчасові незручності.

Початок футбольного матчу о 19:55.