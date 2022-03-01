Мер Броварів закликав не фотографувати та не розповідати, що відбувається у місті

Будь-які фото, розповіді про стан у Броварах чи повідомляння локації військових зараз недоцільні та небезпечні, повідомляє мер Броварів

У місті готуються до оборони

Мер Броварів Ігор Сапожко закликав не висвітлювати жодної інформації про те, що відбувається у місті. Про це повідомляє Сапожко у Facebook.

За словами Сапожка, місто зараз готується до оборони. Тому будь-які фото, розповіді про стан у Броварах чи повідомляння локації військових зараз недоцільні та небезпечні.

«Зараз у Броварах спокійно, працює посилений оперативний штаб, всі на роботі у посиленому режимі. Зберігаймо спокій! Прохання допомагати нашій теробороні, з порозумінням поставитись до певних речей, які будуть відбуватися сьогодні у місті. Не потрібно висвітлювати в інтернеті, не потрібно писати чи зазначати де хто знаходиться. Прохання з розумінням поставитись до того, що ми готуємось до оборони міста», – сказав мер Броварів.

Ігор Сапожко закликав кожного броварчанина зробити все, щоб зупинити ворога.

Нагадаємо, Генштаб просить українців не зливати у мережу військову інформацію. Зокрема, Генштаб просить громадян не проводити фото, відео знімання та онлайн-трансляцію та не публікувати у соціальних мережах відомості, що розкривають місцеперебування військової техніки, озброєння, майна та особового складу та решту прихованої інформації.

Нагадаємо, що ввечері 28 лютого мер міста Бровари Київської області Ігор Сапожко повідомив, що у бік Києва було здійснено авіаналіт, у зв'язку з чим є поранені.

Також стало відомо, що затримано мера Куп'янська, який здав місто окупантам.

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