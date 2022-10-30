Мер Києва показав, як працюють вихователі дитсадків під час війни (відео)

Сьогодні в столиці в звичайному режимі працюють 483 дитячих садки різних типів та форм власності

Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко показав, як працюють вихователі столичних дитячих садочків в умовах війни. Відповідне відео Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Продовжую розповідати про #ЛюдиТвогоКиєва. Про тих киян, які роблять все, аби наше місто ставало комфортною, гарною і безпечною європейською столицею. Сьогодні – історія про 31-річну виховательку одного зі столичних комунальних садочків Тетяну Гайдай. Молода жінка неймовірно любить дітей та свою професію. І робить усе можливе, аби діти, перебуваючи поза межами дому – у садочку, були в безпеці. Адже наша малеча знає, на жаль, що таке війна. Й, інколи по декілька разів на день, вихованці садочків вимушені спускатися у бомбосховища», – йдеться в повідомленні.

Вихователька розповідає, що попри війну дітлахи повинні мати нормальне дитинство – з іграми, віршами та піснями, з костюмами на свята. Головним своїм завданням вважає навчити дітей жити в соціумі – ладнати з іншими дітьми, з дорослими. Виховати свідомих українців, які розрізняють, що таке добро, а що – зло. У сфері освіти жінка працює вже 10 років. І всі – в одному садочку.

«До речі, цей садок з початку повномасштабного вторгнення росії радо прийняв 16 дітей-переселенців з півдня та сходу. А також – п'ятеро працівників, які були вимушені переїхати із зони бойових дій», – додав Кличко.

Зазначається, що сьогодні в столиці в звичайному режимі працюють 483 дитячих садки різних типів та форм власності. Це приблизно 60% від загальної кількості закладів. З них – 375 комунальних садочків та 108 приватних закладів.

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