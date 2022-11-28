Мер розповів, доки у Києві можуть тривати відключення світла

У холодну пору завжди споживається більше електроенергії, тому йде більше навантаження на енергосистему

Повної евакуації жителів столиці не буде

Відключення світла у Києві можуть тривати до весни. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в інтерв’ю «РБК-Україна».

Зазначається, що збільшення тривалості відключення електроенергії пов'язано з низькими температурами. У холодну пору завжди споживається більше електроенергії, тому йде більше навантаження на енергосистему.

«Ми намагаємося відновити все максимально швидко, перейти на чіткі графіки, щоб не було сюрпризів, і щоби потім перейти на безперебійне постачання електрики. Але маємо бути готові до того, що відключення можуть бути до весни», – повідомив Кличко.

Також мер запевнив, що повної евакуації жителів столиці не буде.

«Можливо, часткова, але це не можна назвати евакуацією. Це тимчасовий переїзд людей окремих категорій у передмістя, туди, де можуть бути сервіси», – додав очільник столиці.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що Росія готує нові ракетні удари по Україні.

Кличко закликав киян зробити запаси води та харчів.