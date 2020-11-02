ЦВК отримала дані про результати виборів у 212 місцевих радах

Визнано обраними 117 депутатів районних рад, 751 – міських рад, 1 166 – селищних і 2 723 – сільських рад

Центральна виборча комісія станом на вечір 2 листопада встановила результати виборів депутатів 212 місцевих рад, визнано обраними 4 757 депутатів.

Такі дані розміщено на сайті ЦВК у понеділок увечері.

Визнано обраними 117 депутатів районних рад, 751 – міських рад, 1 166 – селищних і 2 723 – сільських рад.

Загалом обиралися депутати 1 577 місцевих рад.

Наразі також встановлено результати виборів 264 міських, селищних і сільських голів.

Як повідомлялося, ЦВК визнала 131 переможця місцевих виборів.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія встановила результати виборів міських, селищних та сільських голів у 131 населеному пункті. Визнані тими, що перемогли на виборах, 26 міських голів, 30 - селищних та 75 - сільських.

Також у ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах.

До слова, ЦВК допускає, що другий тур місцевих виборів пройде в грудні.



