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    ЦВК отримала дані про результати виборів у 212 місцевих радах

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    Загалом обиралися депутати 1 577 місцевих рад - ЦВК отримала дані про результати виборів у 212 місцевих радах
    Загалом обиралися депутати 1 577 місцевих рад

    Визнано обраними 117 депутатів районних рад, 751 – міських рад, 1 166 – селищних і 2 723 – сільських рад

    Центральна виборча комісія станом на вечір 2 листопада встановила результати виборів депутатів 212 місцевих рад, визнано обраними 4 757 депутатів.

    Такі дані розміщено на сайті ЦВК у понеділок увечері.

    Визнано обраними 117 депутатів районних рад, 751 – міських рад, 1 166 – селищних і 2 723 – сільських рад.

    Загалом обиралися депутати 1 577 місцевих рад.

    Наразі також встановлено результати виборів 264 міських, селищних і сільських голів.

    Як повідомлялося, ЦВК визнала 131 переможця місцевих виборів.

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія встановила результати виборів міських, селищних та сільських голів у 131 населеному пункті. Визнані тими, що перемогли на виборах, 26 міських голів, 30 - селищних та 75 - сільських.

    Також у ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах.

    До слова, ЦВК допускає, що другий тур місцевих виборів пройде в грудні.

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