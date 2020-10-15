Мешканці Голосієва залишаться без води через масштабний ремонт (адреси)



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Води не буде в ніч на 16 жовтня

Київводоканал проводитиме реконструкцію водопровідного вузла

Київводоканал попередив споживачів Голосіївського району про відключення водопостачання у зв’язку з реконструкцією водопровідного вузла на міській мережі по вул. Наддніпрянське шосе.

Так, з 22:00 15 жовтня до 06:00 16 жовтня буде відсутнє водопостачання за наступними адресами:

вул. Промислова, 1 ,3 ,4, 5;

вул. Інженерна, 1;

вул. Камишинська, 4;

вул. Барикадна 5 - 18; 7-11;

пров. Цегельний, 12, 12-А;

вул. Лауреатська, 4-50; 5-49;

вул. Корінна, 1-13; 2-50;

вул. Квітуча, 2-10; 3-11;

вул. Комунальна, 7-39 Б; 10-66 Б;

вул. Заболотного, 35, 37;

вул. Фестивальна, 24-4;

Столичне шосе, 101, 11-13;

вул. Будіндустрії, 8, 7-В.

Крім того, буде знижено тиск з можливістю відсутності води на верхніх поверхах житлових будинків за адресами:

вул. Пирогівський шлях, 42, 44, 44-А, 50 -180; 71 -237, 50, 137, 162-Б, 94-А, 94-96, 135, 148

вул. Набережно-Корчуватська, 10-54; 13-21, 27, 29, 56/66, 56/66 корп.2, корп. 3; 68, 80, 82, 84, 86, 88/17, 90, 92, 94, 31, 94-А, 78, 56/66 корп. А, Б, 84;

вул. Новопирогівська, 1-7, 2-18, 19, 21, 23, 25, 25/2, 27, 27/2, 29, 31, 33, 29-А, 50, 52, 56, 58, 58-А, 60, 62, 62-А;

вул. Острівна 4-8, 11–15;

вул. Мисливська, 7 -13;

пров. Мисливський, 2-30, 7-29 А;

пров. Віто-Литовський 6, 8, 10, 17, 17-А, 25/2, 31/2;

провул. Плещеєва, 2/16, 4-А, 5, 6/2, 6/3, 6-А, 7, 8, 9;

вул. Плещеєва, 4, 6-А, 16/2, 20, 20/1, 34, 10.

вул. Вітянська, 1-9, 4-8.

«Приносимо вибачення за тимчасові незручності», - додали в Київводоканалі.