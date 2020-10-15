Мешканці Голосієва залишаться без води через масштабний ремонт (адреси)
Води не буде в ніч на 16 жовтня
Київводоканал проводитиме реконструкцію водопровідного вузла
Київводоканал попередив споживачів Голосіївського району про відключення водопостачання у зв’язку з реконструкцією водопровідного вузла на міській мережі по вул. Наддніпрянське шосе.
Так, з 22:00 15 жовтня до 06:00 16 жовтня буде відсутнє водопостачання за наступними адресами:
- вул. Промислова, 1 ,3 ,4, 5;
- вул. Інженерна, 1;
- вул. Камишинська, 4;
- вул. Барикадна 5 - 18; 7-11;
- пров. Цегельний, 12, 12-А;
- вул. Лауреатська, 4-50; 5-49;
- вул. Корінна, 1-13; 2-50;
- вул. Квітуча, 2-10; 3-11;
- вул. Комунальна, 7-39 Б; 10-66 Б;
- вул. Заболотного, 35, 37;
- вул. Фестивальна, 24-4;
- Столичне шосе, 101, 11-13;
- вул. Будіндустрії, 8, 7-В.
Крім того, буде знижено тиск з можливістю відсутності води на верхніх поверхах житлових будинків за адресами:
- вул. Пирогівський шлях, 42, 44, 44-А, 50 -180; 71 -237, 50, 137, 162-Б, 94-А, 94-96, 135, 148
- вул. Набережно-Корчуватська, 10-54; 13-21, 27, 29, 56/66, 56/66 корп.2, корп. 3; 68, 80, 82, 84, 86, 88/17, 90, 92, 94, 31, 94-А, 78, 56/66 корп. А, Б, 84;
- вул. Новопирогівська, 1-7, 2-18, 19, 21, 23, 25, 25/2, 27, 27/2, 29, 31, 33, 29-А, 50, 52, 56, 58, 58-А, 60, 62, 62-А;
- вул. Острівна 4-8, 11–15;
- вул. Мисливська, 7 -13;
- пров. Мисливський, 2-30, 7-29 А;
- пров. Віто-Литовський 6, 8, 10, 17, 17-А, 25/2, 31/2;
- провул. Плещеєва, 2/16, 4-А, 5, 6/2, 6/3, 6-А, 7, 8, 9;
- вул. Плещеєва, 4, 6-А, 16/2, 20, 20/1, 34, 10.
- вул. Вітянська, 1-9, 4-8.
«Приносимо вибачення за тимчасові незручності», - додали в Київводоканалі.