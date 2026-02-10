Головна Київ Новини
З'явилися нові кадри будівництва метро на Виноградар

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
З’явилися нові кадри будівництва метро на Виноградар
Будівництво метро на Винаградар
фото: Autostrada/Facebook

На ділянці між станціями «Мостицька» та «Варшавська» вже зведено понад 800 м двоярусних монолітних тунелів

Будівництво нових станцій Сирецько-Печерської лінії метрополітену перейшло до етапу активного спорудження інженерних конструкцій та перекладання міських комунікацій. Про це повідомляє компанія Autostrada, інформує «Главком».

Такий вигляд будівництво метро на Виноградар має зверху
Такий вигляд будівництво метро на Виноградар має зверху
фото: Autostrada/Facebook

Наразі будівельники завершують зведення оборотних тупиків станції «Варшавська». Ці службові колії за кінцевою станцією необхідні для обороту й нічного відстою поїздів, а також технічного обслуговування складів.

«Монолітний етап будівництва закінчено, наразі триває влаштування гідроізоляції. На фініші також зведення підземного пішохідного переходу через проспект Європейського Союзу до станції «Варшавська»», – зазначають у компанії.

Зведення підземного пішохідного переходу через проспект Європейського Союзу до станції «Варшавська»
Зведення підземного пішохідного переходу через проспект Європейського Союзу до станції «Варшавська»
фото: Autostrada/Facebook

Паралельно на самому проспекті триває прокладання господарсько-питного водогону. Нову ділянку пустили в обхід будівництва, що дозволяє демонтувати старі мережі, не перекриваючи воду в навколишніх багатоповерхівках.

Будівництво метро ведеться в умовах щільної забудови Виноградаря
Будівництво метро ведеться в умовах щільної забудови Виноградаря
фото: Autostrada/Facebook

Роботи тривають і на станції «Мостицька», де зараз тривають роботи з влаштування монолітних конструкцій вестибюля. На ділянці між станціями «Мостицька» та «Варшавська» вже зведено понад 800 м двоярусних монолітних тунелів.

«Тунельні конструкції облаштовуються сучасними звукоізоляційними та вібропоглинальними системами з урахуванням щільної міської забудови столиці, щоб мінімізувати акустичний вплив на прилеглі житлові будинки», – зазначають у компанії.

Одночасно на всіх будівельних майданчиках об’єкта продовжуються роботи з винесення інженерної інфраструктури із зони будівництва – поетапне перекладання мереж водопостачання та водовідведення, а також перенесення кабельних ліній електропостачання, що забезпечує безперебійну роботу міських комунікацій.

6 фото
На весь екран
Будівництво метро на Виноградар
фото: Autostrada/Facebook

«Будівництво метро на Виноградар повністю енергонезалежне за рахунок резервних джерел живлення, тому навіть у разі відключень електроенергії виробничі майданчики працюють на автономному живленні. Попри додаткову координацію та ресурси, це не впливає на темпи будівництва та дотримання графіка робіт», – запевнили у компанії./p>

Нагадаємо, керівництво Київського метрополітену оголосило про зміну термінів завершення будівництва метро на Виноградар: станцію «Мостицька» в основних конструкціях планують закінчити у 2026 році, але відкрити її для пасажирів зможуть не раніше 2027 року. Це суперечить попередній обіцянці мера Києва Віталія Кличка запустити щонайменше одну нову станцію вже наступного року.

Під час засідання Київради 9 жовтня очільник Києва Віталій Кличко зазначив, що наступного, 2026-го року як мінімум одна станція на Виноградар буде відкрита. Директор Департаменту фінансів КМДА Володимир Репік тоді зазначав: питання про метро на Виноградар наразі слід адресувати суто підряднику, виходячи з того, які можливості є в нього та у бюджету Києва.

Теги: будівництво велике будівництво метро Київ

З’явилися нові кадри будівництва метро на Виноградар
З’явилися нові кадри будівництва метро на Виноградар
На Київщині вихователька дитячого будинку підозрюється у катуванні та експлуатації дітей
На Київщині вихователька дитячого будинку підозрюється у катуванні та експлуатації дітей
Скільки пам’яток культури пошкоджено у столиці та на Київщині за час війни: дані Мінкульту
Скільки пам’яток культури пошкоджено у столиці та на Київщині за час війни: дані Мінкульту
Бізнесмен Мазепа потрапив у ДТП
Бізнесмен Мазепа потрапив у ДТП
До Києва прибув прем’єр-міністр Молдови
До Києва прибув прем’єр-міністр Молдови
Невиплата допомоги дітям-сиротам: підозру отримав керівник управління освіти Подільської РДА
Невиплата допомоги дітям-сиротам: підозру отримав керівник управління освіти Подільської РДА

