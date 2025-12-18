Метро на Виноградар: як будуються унікальні двоярусні тунелі

Правий тунель від «Мостицької» до «Сирця» вже побудовано

У столиці триває активна фаза будівництва метро на Виноградар. Роботи з дотриманням комендантської години ведуться одночасно на шести будівельних майданчиках у цілодобовому режимі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

Будівництво метро на Виноградар фото: Віталій Кличко/Telegram

За словами мера столиці, вже побудовано правий тунель від «Мостицької» до «Сирця», частину вентиляційних вузлів, перекладено мережі. Загалом протяжність першої черги метро на Виноградар складає 3,7 км.

Кличко зазначив, що роботи відбуваються у складних гідрогеологічних умовах і наявності розгалуженої мережі комунікацій на різних глибинах залягання, в щільній міській забудові.

«Між станціями «Мостицька» та «Варшавська» будують двоярусні монолітні тунелі. Дворівневі тунелі – це унікальна технологія для України. І близько третини цих конструкцій уже влаштували. Завершення робіт на станції «Мостицька» в основних конструкціях передбачене в 2026 році», – написав Віталій Кличко.

Нагадаємо, керівництво Київського метрополітену оголосило про зміну термінів завершення будівництва метро на Виноградар: станцію «Мостицька» в основних конструкціях планують закінчити у 2026 році, але відкрити її для пасажирів зможуть не раніше 2027 року. Це суперечить попередній обіцянці мера Києва Віталія Кличка запустити щонайменше одну нову станцію вже наступного року.

Під час засідання Київради 9 жовтня очільник Києва Віталій Кличко зазначив, що наступного, 2026-го року як мінімум одна станція на Виноградар буде відкрита. Директор Департаменту фінансів КМДА Володимир Репік тоді зазначав: питання про метро на Виноградар наразі слід адресувати суто підряднику, виходячи з того, які можливості є в нього та у бюджету Києва.