У Києві без опалення 300 багатоповерхівок, діють екстрені відключення світла – Кличко

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві без опалення 300 багатоповерхівок, діють екстрені відключення світла – Кличко
Кличко: Комунальники цілодобово ремонтують пошкоджену ворогом інфраструктуру
фото: Клуб корінного киянина, Facebook

На сьогодні близько 300 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення  після обстрілу 9 січня

Комунальники цілодобово ремонтують пошкоджену ворогом інфраструктуру. На сьогодні близько 300 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення з тих 6000, де не було теплопостачання після масованої атаки на столицю 9 січня. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час позачергового засідання Київради, яке склилали за його ініціативи, інформує «Главком» з посиланням на КМДА.

«Ситуація ж з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною. Наразі Київ живе за екстреними графіками відключень світла. Погодинні графіки не діють», – зазначив Віталій Кличко.

За словами Кличка, комунальне підприємство «Київтеплоенерго» вже виділило 50 млн грн на преміювання працівників, які цілодобово задіяні в ліквідації надзвичайної ситуації з тепло- та енергопостачанням у столиці.

«КП «Київтеплоенерго» вже виділило 50 млн грн на преміювання працівників. Нагадаю, в грудні минулого року Київрада виділяла теплопідприємству 350 млн на поповнення обігових коштів. Також нагадаю, що я давав доручення столичним підприємствам, які задіяні в ліквідації надзвичайної ситуації в місті, виплатити додаткову грошову винагороду їх фахівцям, які вдень і вночі працюють, щоб повернути киянам необхідні послуги. Зокрема, «Київтеплоенерго», «Київводоканал», керуючим компаніям, «Київавтодору», КАРС», – сказав Віталій Кличко.

Також мер Києва нагадав, що доручив, щоб у максимально ефективному режимі працювали пункти обігріву (адреси яких є на мапі в Київ Цифровому», на ресурсах міської влади). Їх у Києві розгорнуто понад 1200.

«Люди можуть там зігрітися, зарядити свої пристрої, випити гарячого чаю. І потрібно дати можливість тим, мешканцям, у яких немає тепла в квартирах, за їх бажання, залишатися на ніч у таких пунктах», – підкреслив Віталій Кличко.

Департаменту соціальної політики КМДА і районним держадміністраціям міста було доручення забезпечувати один раз на добу гарячим харчуванням тих мешканців, які стоять на обліку в територіальних центрах районів. Це, переважно, одинокі літні люди. Більшість з яких не пересуваються самі, тобто лежачі. Також Департамент опрацьовує можливість для харчування осіб, які можуть самостійно пересуватися, але не мають можливості приготувати їжу вдома.

Наразі соціальні служби міста забезпечують харчування більше трьох тисяч осіб – одиноких літніх людей, людей з інвалідністю. Тих, хто потребує сторонньої допомоги.

Нагадаємо, Російська Федерація 13 січня атакувала теплову електростанцію ДТЕК. Через ворожий обстріл суттєво постраждало енергообладнання.

Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.

Служба безпеки зібрала необхідну доказову базу, яка підтверджує, що російські удари по енергетиці є послідовною політикою Кремля, спрямованою на знищення українського народу, та мають ознаки злочинів проти людяності.

