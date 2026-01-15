Головна Київ Новини
Смерть 28-річної жінки у приватній клініці Києва: пластичний хірург постане перед судом

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Столична приватна клініка, де сталася смерть пацієнтки
фото: поліція Києва/Facebook

Попри проведення реанімаційних заходів, врятувати життя 28-річної жінки не вдалося

Поліцейські Києва завершили розслідування трагічного інциденту, що стався в одній із приватних клінік столиці. Пластичному хірургу загрожує ув’язнення за недбалість, яка призвела до смерті молодої жінки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Слідство встановило, що в серпні 2023 року під час проведення пластичної операції у приміщенні одного зі столичних медичних центрів лікар неналежно виконав свої професійні обов’язки, порушивши вимоги медичних протоколів та інструкцій щодо застосування лікарських засобів.

фото: поліція Києва

«Внаслідок неправильної підготовки анестезуючого розчину у пацієнтки під час пластичної операції з імплантації сідниць сталася зупинка серця. Попри проведення реанімаційних заходів, врятувати життя 28-річної жінки не вдалося», – повідомили у поліції.

Проведеною в межах слідства судово-медичною експертизою було встановлено, що в анестезуючому розчині було втричі збільшено допустиму терапевтичну дозу препарату, що як наслідок спричинило смерть пацієнтки. Крім того, вказаний препарат взагалі не мав використовуватись лікарем та не був внесений ним до медичної документації.

фото: поліція Києва

Слідчі Подільського управління поліції за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури оголосили 50-річному медику про підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків унаслідок недбалого ставлення до них, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого.

Правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду. Максимальне покарання для обвинуваченого передбачає собою до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, хірург приватної столичної клініки, який зробив пластику грудей пацієнтці, попри наявне у неї онкологічне захворювання, постане перед судом. Аби підготувати пацієнтку до операції медики провели ряд обстежень, під час яких було виявлено новоутворення у ділянці запланованого оперативного втручання. Однак, попри це, 30-річний лікар-хірург не скерував потерпілу на додаткову діагностику та консультацію із лікарем-онкологом, та провів операцію, не зважаючи на ризик та наявні протипоказання.

