Головна Київ Новини
search button user button menu button

Задушив бабусю на очах у зв’язаного батька: киянин уникне тюрми через стан здоров’я

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Задушив бабусю на очах у зв’язаного батька: киянин уникне тюрми через стан здоров’я
Проведена судово-психіатрична експертиза встановила, що підозрюваний страждає на психічну хворобу з параноїдальним синдромом
фото: поліція Києва/Facebook

Як пояснив затриманий чоловік, він зв'язав батька, аби той «не заважав

28-річний чоловік, який у грудні минулого року вчинив жорстоку розправу над своєю родиною, виявився неосудним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

За даними слідства, подія сталася в грудні 2025 року. Чоловік спочатку бив свою бабусю чайником по голові, а потім задушив її. Після цього він переключився на матір: завдавав їй ударів і намагався душити, аж поки жінка не знепритомніла. Вирішивши, що вона померла, нападник зупинився. Увесь цей час у квартирі перебував батько зловмисника – він був зв’язаний. Як згодом пояснив затриманий, він зробив це, аби батько «не заважав».

Квартира, у якій сталося вбивство
Квартира, у якій сталося вбивство
фото: поліція Києва/Facebook

«Проведена судово-психіатрична експертиза встановила, що підозрюваний страждає на психічну хворобу з параноїдальним синдромом. Через свій стан він не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними на момент скоєння злочину», – повідомили у прокуратурі.

Дарницька окружна прокуратура міста Києва вже скерувала до суду клопотання про застосування щодо чоловіка примусових заходів медичного характеру. Дії 28-річного киянина кваліфіковано як умисне вбивство та закінчений замах на вбивство.

Наразі підозрюваний перебуває у спеціалізованому медичному закладі під суворим наглядом, де йому надають психіатричну допомогу.

Нагадаємо, смерть юної українки в місті Кемпно (Великопольське воєводство) сколихнули місцеву громаду. Після проведення судово-медичної експертизи 30 січня 2026 року, польська прокуратура офіційно висунула звинувачення у вбивстві 24-річному громадянину України, якого затримали напередодні. За версією слідства, причиною смерті підлітки стало удушення. 

Читайте також:

Теги: Київ вбивство прокуратура жінка чоловік експертиза батько

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ресторані тепер можна навіть вночі випити гарячого та підзарядити гаджети
Зігрітися та зарядити телефон уночі: відомий ресторан у центрі Києва змінив режим роботи
23 сiчня, 11:56
На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами
У Києві на вихідних 24-25 січня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
23 сiчня, 07:02
Жителі району також мають можливість отримати консультацію телефоном
Допомога постраждалим від атаки 20 січня у Дніпровському районі: адреса штабу
20 сiчня, 13:17
Діти, чиї будинки залишилися без світла й опалення після атак на енергосистему, змушені сидіти у пунктах обігріву. Київ, січень 2026 року
Уряд рекомендує київським школам подовжити канікули через енергокризу
15 сiчня, 23:02
Кличко: Комунальники цілодобово ремонтують пошкоджену ворогом інфраструктуру
У Києві без опалення 300 багатоповерхівок, діють екстрені відключення світла – Кличко
15 сiчня, 16:05
У 2025 році столичним метро скористалися майже 250 мільйонів пасажирів
250 млн пасажирів та перша жінка-машиністка: яким був 2025 рік у київському метро
14 сiчня, 09:18
Жителів Києва, які потребують допомоги, забезпечуватимуть гарячою їжею один раз на добу
Кличко доручив забезпечити гарячими обідами самотніх та людей з інвалідністю
13 сiчня, 15:04
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 10-11 січня
9 сiчня, 19:01
Колекція народного художника Івана Марчука налічує понад 5 тис. картин
Привласнення творів Івана Марчука. Поліція Києва розпочала розслідування
6 сiчня, 17:15

Новини

Де купити свіжі продукти: графік продуктових ярмарків у Києві 4-8 лютого
Де купити свіжі продукти: графік продуктових ярмарків у Києві 4-8 лютого
Задушив бабусю на очах у зв’язаного батька: киянин уникне тюрми через стан здоров’я
Задушив бабусю на очах у зв’язаного батька: киянин уникне тюрми через стан здоров’я
Чи підлягають відновленню ТЕЦ Києва після масованих атак: відповідь нардепа
Чи підлягають відновленню ТЕЦ Києва після масованих атак: відповідь нардепа
Рух Набережним шосе у Печерському районі обмежено до 5 лютого
Рух Набережним шосе у Печерському районі обмежено до 5 лютого
Киянин влаштував побачення з салютом для нової знайомої: яке покарання йому загрожує
Киянин влаштував побачення з салютом для нової знайомої: яке покарання йому загрожує
У Києві та області 2 лютого 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
У Києві та області 2 лютого 2026 року запроваджено екстрені відключення світла

Новини

Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Сьогодні, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Вчора, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua