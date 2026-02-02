Задушив бабусю на очах у зв’язаного батька: киянин уникне тюрми через стан здоров’я

Як пояснив затриманий чоловік, він зв'язав батька, аби той «не заважав

28-річний чоловік, який у грудні минулого року вчинив жорстоку розправу над своєю родиною, виявився неосудним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

За даними слідства, подія сталася в грудні 2025 року. Чоловік спочатку бив свою бабусю чайником по голові, а потім задушив її. Після цього він переключився на матір: завдавав їй ударів і намагався душити, аж поки жінка не знепритомніла. Вирішивши, що вона померла, нападник зупинився. Увесь цей час у квартирі перебував батько зловмисника – він був зв’язаний. Як згодом пояснив затриманий, він зробив це, аби батько «не заважав».

Квартира, у якій сталося вбивство фото: поліція Києва/Facebook

«Проведена судово-психіатрична експертиза встановила, що підозрюваний страждає на психічну хворобу з параноїдальним синдромом. Через свій стан він не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними на момент скоєння злочину», – повідомили у прокуратурі.

Дарницька окружна прокуратура міста Києва вже скерувала до суду клопотання про застосування щодо чоловіка примусових заходів медичного характеру. Дії 28-річного киянина кваліфіковано як умисне вбивство та закінчений замах на вбивство.

Наразі підозрюваний перебуває у спеціалізованому медичному закладі під суворим наглядом, де йому надають психіатричну допомогу.

