ДТЕК запроваджує індивідуальні графіки в Києві

Наразі графіки відключень введено замість загальних черг

Ситуація в енергосистемі столиці станом на 29 січня 2026 року залишається динамічною. Компанія ДТЕК Київські електромережі повідомила про тимчасове скасування звичних графіків стабілізаційних відключень із розподілом на шість черг. Натомість запроваджується нова система – індивідуальні графіки включень для кожної конкретної адреси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Це рішення зумовлене необхідністю більш точкового управління дефіцитом електроенергії після останніх атак на інфраструктуру міста.

скріншот

«Тепер для кожної адреси – свій графік повернення світла. Він може відрізнятися навіть у сусідніх будинках і залежить від стану енергосистеми в районі. У довідник внесли зміни, тому деякі адреси потрібно додати наново. Перевірте вашу в сервісі «ДТЕК Світло». Складні схеми підключення Деякі будинки мають складну схему підключення – підʼєднані до різних ліній електропостачання. Через це в квартирах одного будинку світло може зʼявлятися за різними графіками. Якщо це про вашу оселю, побачите графіки для кожної лінії окремими адресами в списку», – зазначили у ДТЕК.

ДТЕК наголошує, що стабільність системи залежить і від споживачів. Аби уникнути локальних аварій, енергетики просять:

Витримувати паузу: після включення світла зачекайте 30 хвилин, перш ніж вмикати енергоємні прилади.

Черговість: вмикайте потужну техніку (пральні машини, бойлери, електроплити) по черзі, а не одночасно.

Захист: за можливості використовуйте реле напруги для захисту домашньої електроніки.

Раніше, у Київській області у двох районах запроваджено екстрені відключення електроенергії.