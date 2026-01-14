Продуктові ярмарки в Києві скасовано до 15 січня через морози

У Києві очікується значне зниження температури та ожеледиця на дорогах

Через негоду у столиці відмінили проведення продуктових ярмарків до 15 січня включно. Про це попереджають у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА, інформує «Главком».

Головною причиною такого рішення стало різке погіршення погодних умов. За прогнозами синоптиків, у Києві очікується значне зниження температури та ожеледиця на дорогах. Такі умови створюють небезпеку як для логістики продуктів, так і для відвідувачів та продавців.

Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі – у Києві та на Київщині, в Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській областях станом на 14 січня застосовуються аварійні знеструмлення. В інших регіонах діють графіки погодинних відключень. У зв’язку з тривалою відсутністю електроенергії деякі мережеві магазини повідомили, що можуть закриватися, хоча це явище не є масовим наразі. «Главком» звернувся до компаній за подробицями.

Як повідомлялося, близько 400 будинків у столиці залишаються без опалення, частині з них повернуть тепло вже сьогодні, 14 січня.

До слова, на українському ринку помітно впали ціни на картоплю, а також попит на неї. Хоча фермери сподівалися, що напередодні свят попит зросте, овоч все одно не зріс в ціні.