Місцева влада підрахувала, скільки у столиці відбулося ярмарків

За січень на сільськогосподарських ярмарках реалізовано 5,6 тонни харчових продуктів першої необхідності.

У Києві від початку року відбулось 418 ярмаркових заходів. Про це інформують у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, повідомляє «Главком». Проведення ярмарків має на меті найбільше задоволення споживчого попиту населення на якісні продукти харчування. Сільськогосподарські та сезонні ярмарки відбуваються згідно із



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За січень на сільськогосподарських ярмарках реалізовано 5,6 тонни харчових продуктів першої необхідності.

У Києві від початку року відбулось 418 ярмаркових заходів. Про це інформують у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, повідомляє «Главком».

Проведення ярмарків має на меті найбільше задоволення споживчого попиту населення на якісні продукти харчування. Сільськогосподарські та сезонні ярмарки відбуваються згідно із затвердженим графіком упродовж тижня майже в кожному районі міста. Проте особливою популярністю у киян користуються ярмарки, що проходять у вихідні та передсвяткові дні.

За словами директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Андрія Мельничука, на адресу комунальних підприємств-організаторів ярмарків, районних у м. Києві державних адміністрацій та Департаменту періодично надходять звернення від киян щодо проведення додаткових чи поновлення ярмарків у мікрорайонах столиці з недостатньо розвиненою торговельною та ринковою мережами.

«Ярмарки є достатньо популярними, оскільки дають можливість поруч із будинком чи в межах житлового кварталу придбати якісну продукцію за доступними цінами», – пояснив Андрій Мельничук.

Щотижня участь у ярмарках беруть понад 2,5 тисячі фермерських господарств, підприємств харчової та переробної промисловості та суб’єктів підприємницької діяльності, майже 80% із яких є безпосередніми виробниками продукції.

На підставі здійснюваного щотижневого моніторингу цін ринкової мережі та закладів торгівлі Департаментом розробляються рекомендовані для учасників ярмарків ціни, що на 10-15% нижче середніх у столиці. Мова йде про соціально необхідні продукти харчування, зокрема: м’ясо та птицю, молокопродукти, борошно-круп’яні вироби, плодоовочеву продукцію.

Нагадаємо, що цього тижня у Києві відбуваються продовольчі ярмарки.