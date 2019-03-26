«Київпастранс» обіцяє компенсувати витрати постраждалим у ДТП на Дорогожичах



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Одну з постраждалих затягнуло під передню частину автобуса Фото: dtp.kiev.ua

Компенсація буде виділена на лікування постраждалих у моторошному ДТП

Комунальне підприємство «Київпастранс» компенсує постраждалим у ДТП поблизу станції метро «Дорогожичі» усі витрати на лікування.

Про це в інтерв'ю телеканалу «Київ» повідомила речниця КП «Київпастранс» Ольга Блєдна.

«Дай Боже, щоб всі одужали і успішно пройшла реабілітація. Наскільки я знаю, наше керівництво повністю компенсує всі витрати постраждалим. Окрім того, згідно зі страховими, все також буде офіційно погашено. Компенсація буде виділена на лікування», – сказала вона.

Нагадаємо, 21 березня ввечері в Києві маршрутний автобус №155 збив трьох жінок на пішохідному переході біля станції метро «Дорогожичі».

В результаті одну з потерпілих затиснуло під автобусом, другій жінці в результаті удару вибило зуби, вона також отримала інші серйозні травми обличчя. Всіх постраждалих в результаті ДТП госпіталізували.

На відео з камер спостереження видно, що наїзд стався, коли жінки переходили дорогу на дозволений сигнал світлофора.

Дивіться відео моменту ДТП.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що аварія на Дорогожичах має бути належним чином розслідувана, а винуватці – покарані.

23 березня водія маршрутки посадили під домашній арешт.

Раніше повідомлялося, жінка, яка постраждала у ДТП на Дорогожичах, й досі не опритомніла.