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    Міська електричка запрацює по-новому (розклад)

    Із 10 грудня вносяться зміни у розклад руху міської електрички
    У зв’язку з виділенням «Укрзалізницею» додаткової кількості поїздів у період новорічних свят, із 10 грудня 2017 року буде змінено розклад руху міських електропоїздів. Про це інформують у КП «Київпастранс», повідомляє «Главком». Оновлений розклад з’явиться згодом на всіх зупинках міської
    • Сьогодні, 05:58
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    Із 10 грудня вносяться зміни у розклад руху міської електрички

    У зв’язку з виділенням «Укрзалізницею» додаткової кількості поїздів у період новорічних свят, із 10 грудня 2017 року буде змінено розклад руху міських електропоїздів. Про це інформують у КП «Київпастранс», повідомляє «Главком».

    Оновлений розклад з’явиться згодом на всіх зупинках міської електрички, а також на сайті КП «Київпастранс».

    Наразі розклад розміщено на сторінці комунального підприємства в мережі Facebook.

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