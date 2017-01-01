Міська електричка запрацює по-новому (розклад)

Із 10 грудня вносяться зміни у розклад руху міської електрички

У зв’язку з виділенням «Укрзалізницею» додаткової кількості поїздів у період новорічних свят, із 10 грудня 2017 року буде змінено розклад руху міських електропоїздів. Про це інформують у КП «Київпастранс», повідомляє «Главком». Оновлений розклад з’явиться згодом на всіх зупинках міської



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Із 10 грудня вносяться зміни у розклад руху міської електрички

У зв’язку з виділенням «Укрзалізницею» додаткової кількості поїздів у період новорічних свят, із 10 грудня 2017 року буде змінено розклад руху міських електропоїздів. Про це інформують у КП «Київпастранс», повідомляє «Главком».

Оновлений розклад з’явиться згодом на всіх зупинках міської електрички, а також на сайті КП «Київпастранс».

Наразі розклад розміщено на сторінці комунального підприємства в мережі Facebook.

Графік руху поїздів міської електрички по маршруту Е1

Графік руху поїздів міської електрички по маршруту Е2