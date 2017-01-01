Слідами Міхо. Комунальники розгрібають те, що залишили після себе визволителі Саакашвілі

Комунальні служби проводять до ладу дорожнє покриття та прибирають сміття, розбиті урни

Сьогодні вулиця Трьохсвятительська, у центрі столиці, виглядає як після стихійного лиха. На відстані близько 200 метрів розкидане гори сміття, видовбаної бруківки та розбитих сміттєвих урн. На проїзній частині комунальні служби Києва проводять благоустрій дорожнього покриття. [GALLERY_BLOCK] Нагадаємо, вчора, 5 грудня, у центрі столиці,



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Фото: Главком Столичні комунальники ремонтують дорогу після втечі Саакашвілі

Комунальні служби проводять до ладу дорожнє покриття та прибирають сміття, розбиті урни

Сьогодні вулиця Трьохсвятительська, у центрі столиці, виглядає як після стихійного лиха. На відстані близько 200 метрів розкидане гори сміття, видовбаної бруківки та розбитих сміттєвих урн.

На проїзній частині комунальні служби Києва проводять благоустрій дорожнього покриття.

Нагадаємо, вчора, 5 грудня, у центрі столиці, спецпідрозділ «Альфа» проводив затримання лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі, який видерся на дах будинку, в якому знімає квартиру. Звідси спецпризначенці стягнули екс-президента Грузії і «запакували» в автівки.

Прихильники Саакашвілі заблокували транспорт, не даючи проїхати автомобілю із затриманим. Мітингувальники розбили лобове скло спецтранспорту, почали розбирати проїжджу частину вулиці Трьохсвятительської та тягнули з прилеглих дворів бетонні клумби і урни.