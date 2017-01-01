З чого складаються тарифи? Столична влада зняла спеціальне кіно

У «Центрі комунального сервісу» презентували ролик на тему складової тарифів ЖЕД

У комунальному концерні «Центр комунального сервісу» презентували відеороз’яснення щодо складової тарифів на утримання будинків, споруд і прибудинкових територій. Про це іформує прес-служба КМДА, повідомляє «Главком». У відео, зокрема, надають відповіді на питання: як розраховуються тарифи за житлово-комунальні



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Комунальні тарифи

У «Центрі комунального сервісу» презентували ролик на тему складової тарифів ЖЕД

У комунальному концерні «Центр комунального сервісу» презентували відеороз’яснення щодо складової тарифів на утримання будинків, споруд і прибудинкових територій. Про це іформує прес-служба КМДА, повідомляє «Главком».

У відео, зокрема, надають відповіді на питання: як розраховуються тарифи за житлово-комунальні послуги, за що саме сплачують кияни, які необхідні послуги мають отримувати мешканці Києва від компаній, що обслуговують їхні будинки тощо.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, до надання послуг відносять: технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем, холодне та гаряче водопостачання, водовідведення, зливну каналізацію, централізоване опалення, енергопостачання. А також – технічне обслуговування ліфтів, насосів підкачування води на верхні поверхи, освітлення в будинку та у місцях загального користування, вивезення сміття, прибирання прибудинкових територій і сходових клітин, винищення паразитів у підвалах і на дахах, обслуговування вентиляції тощо.

У тариф входить ще низка послуг: полив у дворах, прибирання та вивезення снігу, експлуатація номерних знаків на будинках, адміністрування нарахувань за послуги.

Тариф розраховується керуючою компанією, що обслуговує будинок. На нього впливають такі фактори: розмір прибудинкової території, стан конструкцій, кількість поверхів, наявність ліфтів.

Зазначається, що капітальний ремонт не входить до складової тарифу, тому що він є обов’язком співвласників багатоповерхових будинків. А ось поточний ремонт прибудинкової території, спортивних і дитячих майданчиків входять до складу нарахувань.

Тарифи затверджуються КМДА після поданих розрахунків компанією, що обслуговує будинок.

«Ми впевнені, що кияни мають знати, за які саме послуги вони сплачують гроші. Також кожен мешканець столиці має усвідомлювати, з чого складається тариф саме в його будинку. У точках обслуговування споживачів співробітники «Центру комунального сервісу» стикаються з тим, що відвідувачі часто не знають, за що саме їм приходиться платити. Тому ми наглядно показали перелік робіт і складові утримання будинку, щоб спільно дбати про порядок у кожному домі», – зазначила генеральний директор комунального концерну «ЦКС» Катерина Саркісова.