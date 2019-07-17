Місячне затемнення: як виглядав попелястий Місяць над Києвом (фото)



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Над Києвом місячне затемнення можна було спостерігати з 23-ї години Фото: Інформатор

Подивитися на місячне затемнення вийшли люди в різних районах столиці

В ніч на середу, 17 липня, відбулося часткове місячне затемнення – Місяць потрапив в тінь Землі на 65%.

Це рідкісне явище мали змогу спостерігати і мешканці Києва.

Місячне затемнення тривало три години: почалося о 23:01 і закінчилося о 2:00, повним сходженням тіні. Побачити це можна було неозброєним оком.

Подивитися на місячне затемнення вийшли люди в різних районах столиці. Вони зупинялися на вулицях і виходили помріяти, повідомляє Інформатор.

Чітко видним процес став ближче до півночі, коли місяць потрапив під тінь на третину. Найактивнішу фазу можна було спостерігати о 00:30, коли під впливом темряви поверхню Місяця набувала червоного відтінку. Цього разу такий ефект під час затемнення не було видно без потужної оптики. Але і без цього рідкісне явище зробило цю ніч особливою.

Затемнення Місяця відбувається, коли Земля розташовується між Сонцем і Місяцем, і таким чином повністю або частково закриваючи собою від Сонця Місяць, на яку падає тінь від нашої планети.

Як повідомлялося, місячне затемнення і повний місяць 17 липня відбувся в знаку Козерога. В цей час настав 15-й місячний день. Цей знак зодіаку зробить не найкращий вплив на вирішення фінансових питань і спілкування з керівництвом. Також великий ризик ускладнення відносин з родичами. У дні повного місяця, особливо якщо відбувається вплив затемнення, краще проявляти обережність в своїх вчинках і діях, не приймати важливих рішень і берегти здоров'я.