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    Технології

    Зламався європейський супутниковий навігатор Galileo

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    Зламався європейський супутниковий навігатор Galileo

    Уперше сервіси Galileo - європейського аналога американської GPS - стали доступні в грудні 2016 року

    Наземні споруди навігаційної системи Galileo дістали пошкодження. Сервіси для екстреної допомоги працюють у нормальному режимі.

    Про це повідомляє Deutsche Welle.

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    «Європейська супутникова навігаційна система Galileo у неділю, 14 липня, частково вийшла з ладу. При цьому пошукові та рятувальні сервіси, завдяки яким можливо знаходити людей, котрі потрапили в екстрену ситуацію, продовжували працювати, повідомило агентство European Global Navigation Satellite Systems (GSA), відповідальне за систему Galileo. Пошкодження дістали споруди на землі», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що експерти працюють над усуненням поломок. Проте характер пошкоджень не уточнюється.

    Уперше сервіси Galileo - європейського аналога американської GPS - стали доступні в грудні 2016 року. Система, що працює по всьому світу, отримує дані від 26 супутників (усього на орбіту їх планується вивести 30).

    Центр управління Galileo розташовується в Німеччині, неподалік Мюнхена, експлуатуючим підприємством є GSA зі штаб-квартирою в Празі.

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