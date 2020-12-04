Митники знайшли в посилці до Ізраїлю тютюн, замаскований під собачий корм (фото)

Від митного контролю приховали 8 кг тютюну

Інспектори Київської митниці зафіксували факт приховування від митного контролю 8 кг брикетів тютюну в упаковках з-під корму для собак. Тютюн митники виявили на сканері під час перевірки міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з України до Ізраїлю.

Про це повідомляє Київська митниця Держмитслужби.

Згідно з декларацією, у посилці мав знаходитися корм та іграшка для собак.

Натомість в посилці знаходилися три пачки з-під собачого корму ізраїльського виробництва, начинені пресованим тютюном. Загальна вага брикетів склала 8 кг.

Вирішується питання про складання протоколу про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.

Прихований від митного контролю тютюн буде вилучено.

Нагадаємо, київські митники затримали посилку з іграшками до Республіки Гана (Африка) зі схованими 25 тисячами доларів США.