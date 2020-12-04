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    Новини

    Митники знайшли в посилці до Ізраїлю тютюн, замаскований під собачий корм (фото)

    • Розсилка
    Упаковки з-під собачого корму були начинені пресованим тютюном - Митники знайшли в посилці до Ізраїлю тютюн, замаскований під собачий корм (фото)
    Упаковки з-під собачого корму були начинені пресованим тютюном
    Фото: Київська митниця Держмитслужби

    Від митного контролю приховали 8 кг тютюну

    Інспектори Київської митниці зафіксували факт приховування від митного контролю 8 кг брикетів тютюну в упаковках з-під корму для собак. Тютюн митники виявили на сканері під час перевірки міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з України до Ізраїлю.

    Про це повідомляє Київська митниця Держмитслужби.

    Згідно з декларацією, у посилці мав знаходитися корм та іграшка для собак.

    Натомість в посилці знаходилися три пачки з-під собачого корму ізраїльського виробництва, начинені пресованим тютюном. Загальна вага брикетів склала 8 кг.

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    Митники знайшли в посилці до Ізраїлю тютюн, замаскований під собачий корм (фото)
    Митники знайшли в посилці до Ізраїлю тютюн, замаскований під собачий корм (фото)
    Митники знайшли в посилці до Ізраїлю тютюн, замаскований під собачий корм (фото)
    Фото: Київська митниця Держмитслужби

    Вирішується питання про складання протоколу про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.

    Прихований від митного контролю тютюн буде вилучено.

    Нагадаємо, київські митники затримали посилку з іграшками до Республіки Гана (Африка) зі схованими 25 тисячами доларів США.

     

     

    Теги: митниця Київ Ізраїль тютюнові вироби
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