Київська міська електричка скасовує низку рейсів 27-28 грудня: список

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Київська міська електричка скасовує низку рейсів 27-28 грудня: список
Актуальний розклад та інформацію про всі доступні рейси можна знайти в офіційному чат-боті «Укрзалізниці» або в застосунку
фото: Kyiv City Express

27 та 28 грудня низка поїздів на ділянці Святошин – Дарниця – Святошин через Почайну курсувати не буде

Наприкінці грудня відбудуться розклад руху київської міської електрички тимчасово змінено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Kyiv City Express.

Повідомляється, що через проведення ремонтних робіт 27 та 28 грудня низка поїздів на ділянці Святошин – Дарниця – Святошин через Почайну курсувати не буде.

 Зокрема, 27 грудня скасовано вечірні рейси:

  • А23 Святошин → Дарниця (18:44)
  • Б22 Дарниця → Святошин (19:37)
  • А24 Святошин → Дарниця (20:44)
  • Б23 Дарниця → Святошин (20:37)
  • А25 Святошин → Дарниця (21:44)
  • Б24 Дарниця → Святошин (21:37)
  • Б25 Дарниця → Святошин (22:37)

28 грудня скасовано ранкові рейси:

  • А02 Святошин → Дарниця (5:44)
  • Б01 Дарниця → Святошин (5:37)

«Ремонтні роботи є необхідним заходом для забезпечення безпеки та комфорту ваших поїздок. Дякуємо за розуміння», – зазначають у Kyiv City Express.

Актуальний розклад та інформацію про всі доступні рейси можна знайти в офіційному чат-боті «Укрзалізниці» або в застосунку.

Нагадаємо, київська міська електричка тимчасово змінює колії висадки та посадки пасажирів на кількох станціях. Зміни триватимуть до 30 грудня. 

