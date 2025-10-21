У Львові затримано чоловіка, який підпалив «Укрпошту»

22-річний чоловік думав, що «палить» агентів РФ

У Львові затримали 22-річного місцевого мешканця, якого підозрюють в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу. За даними слідства, увечері 14 жовтня чоловік підпалив двері одного з відділень «Укрпошти», виконуючи «завдання» від особи, яка видавала себе за співробітника українських спецслужб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську облпрокуратуру.

Як встановило слідство, за кілька днів до інциденту підозрюваний спілкувався в одному з месенджерів із шахраєм, який переконав його, що той може допомогти у викритті осіб, нібито завербованих Російською Федерацією.

фото: Львівська обласна прокуратура

«Псевдоспецслужбовець» переконав молодого чоловіка, що для цього необхідно у темний час доби підпалити двері пошти, обраної «українськими спецслужбами». «Працівник спецслужби» не повідомив, як саме підпал сприятиме викриттю російських агентів, але пообіцяв львів’янину «премію» за таку «допомогу». Підозрюваний облив двері легкозаймистою сумішшю, підпалив їх і втік.

фото: Львівська обласна прокуратура

Завдяки злагодженій роботі правоохоронців, включно з УСБУ у Львівській області, чоловіка було оперативно знайдено та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу).

