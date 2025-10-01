Головна Гроші Бізнес
«Укрпошта» під час війни купує блогерів для реклами своїх послуг

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Лише у 2025 році «Укрпошта» вже витратила майже 12 млн грн на рекламні послуги
колаж: glavcom.ua

Попри фінансові труднощі держпідприємство щороку замовляє дорогі маркетингові кампанії

«Укрпошта» активно витрачає кошти на рекламу навіть у воєнний час. Лише з 2022-го по 2025-й роки державний поштовий оператор замовив маркетингових послуг щонайменше на 70,2 млн грн. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Блогери, рятуйте! Для чого «Укрпошта» тратить мільйони на... ТікТок».

За останні три роки компанія запускала масштабні інтернет-кампанії, рекламу на телебаченні, брендування автотранспорту, а також просування в TikTok та YouTube із залученням блогерів. У 2022-му компанія замовила інтернет-рекламу (5,9 млн грн фактично сплачених коштів), брендування транспорту (420 тис. грн) та онлайн-просування ще на понад 10 млн грн.

У 2023 році витрати були мінімальними – лише 33 тис. грн. Проте у 2024 році «Укрпошта» витратила понад 23 млн грн на телевізійну рекламу, ще понад 12 млн – на інтернет-просування, а 3,2 млн – на створення відеороликів.

Напочатку 2025 року «Укрпошта» вклала 11,2 млн грн на рекламу в Google, Facebook та YouTube, а також майже 640 тис. грн на створення нового брендбуку. Останні тендери підприємства передбачають понад 7,4 млн грн на розміщення реклами у соцмережах. Частину грошей держпошта готова спрямувати на TikTok, де відео мають збирати до мільйона переглядів.

Загалом на рекламні та маркетингові послуги держпошта за три роки вже витратила щонайменше 70,2 млн грн.

Раніше «Главком» писав, що у проєкті бюджету на 2026 рік уряд назвав державну «Укрпошту» ризиковою та нібито визнав потребу її докапіталізації. Водночас гендиректор компанії Ігор Смілянський заявив, що їй не загрожує дефолт. 

Гендиректор компанії спростував чутки про дефолт, які поширили ЗМІ. Він назвав джерело цієї інформації – лист Нацбанку за підписом його голови Андрія Пишного, де зазначається, що дефолт і докапіталізація «Укрпошти» – це один із чотирьох ключових ризиків фінансової системи України. Крім того, він прокоментував пропозицію Національного банку закрити ПІН Банк замість того, щоб його передати «Укрпошті».

Теги: Укрпошта реклама блогер

