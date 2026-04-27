Безкоштовні тести та щеплення: де та коли працюватиме мобільний пункт вакцинації у Києві

У мобільному пункті вакцинації можна отримати консультацію лікаря та зробити щеплення

У мобільному пункті вакцинації можна пройти швидкі тести на сифіліс, гепатит B, гепатит C, антитіла до ВІЛ 1/2.

В межах Тижня імунізації у столиці медики консультуватимуть громадян стосовно вакцинації, профілактики неінфекційних хвороб та здорового способу життя, також працюватиме мобільний пункт вакцинації. Про це повідомив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб, інформує «Главком»

Повідомляється, що у мобільному пункті вакцинації можна отримати консультацію лікаря, зробити щеплення (усі вакцини, окрім БЦЖ) відповідно до Календаря щеплень для себе чи дитини.

Також можна буде дізнатися свій вакцинальний статус, отримати інформаційні, матеріали про імунізацію та пройти швидкі тести на сифіліс, гепатит B, гепатит C, антитіла до ВІЛ 1/2.

Мобільний пункт працюватиме у Києві 29 квітня з 10:00 до 16:00 у Парку Партизанської Слави.

Нагадаємо, щ 1 січня 2026 року новонароджених в Україні проводять вакцинацію проти туберкульозу (БЦЖ) вже за 24 години після народження замість 3–5 доби. Лікарі пояснюють, що це відповідає рекомендаціям ВООЗ, спрощує процес вакцинації при ранній виписці з пологового та дозволяє вводити БЦЖ одночасно з іншими вакцинами, підвищуючи ефективність імунізації.