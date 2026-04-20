Рух транспорту вулицею Тростянецькою частково обмежено до 27 квітня (схема)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності
фото з відкритих джерел

Ремонтні роботи відбуватимуться за сприятливих погодних умов

Із 21 до 27 квітня, з 8:00 до 17:00, частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Тростянецькою у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор». 

Повідомляється, що у цей період працівники ШЕУ Дарницького району ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від вулиці Архітектора Вербицького до Харківського шосе.

Роботи виконуватимуть за сприятливих погодних умов.

інфографіка: «Київавтодор»

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, на одній із найзавантаженіших трас України М-06 Київ-Чоп у межах села Калинівка Бучанського району (ділянка км 51+700 – км 52+700) розпочато ремонтні роботи. Поетапне перекриття смуг руху відбувається в обох напрямках: як у бік Києва, так і в бік Житомира. За попередніми даними, ремонтні роботи та відповідні обмеження триватимуть майже чотири місяці – до початку серпня 2026 року.

Також до 22 квітня частково обмежуватимуть рух транспорту проспектом Червоної Калини, що на Троєщині. Зокрема, у ці дні з 8:00 до 17:00 працівники ШЕУ Деснянського району ремонтуватимуть покриття проїжджої частини на ділянці від проспекту Романа Шухевича до вулиці Рональда Рейгана в обидва напрямки.

