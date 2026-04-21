Ціни на пальне 21 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

glavcom.ua
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
В Україні почали знижуватися ціни на пальне

Станом на 21 квітня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 частково зменшилася, порівняно з попереднім днем, і становить близько 73,33 грн за літр. Ціни на дизельне пальне впали на декілька гривень, у середньому – 89,14 грн. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

На українських АЗС ціни на пальне знизилися, зокрема вартість бензину чи дизелю опустилася на заправках UPG, KLO, Окко, WOG, «Укрнафті». Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне – «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Ціни на пальне станом на 21 квітня 2026 року (грн за літр)

Пальне Мережа А95 А95+ ДП ДП+ А100 А92 Газ
UPG 73,00 75,00 87,00 89,00 81,00 - 49,00
OKKO 75,90 78,90 89,90 92,90 85,90 - 49,90
WOG 75,90 78,90 89,90 92,90 85,90 - 49,90
KLO 72,70 76,10 88,90 90,90 84,50 71,10 48,90
SOCAR 75,90 79,90 91,90 94,90 85,90 - 49,98
UKRNAFTA 69,90 72,90 87,90 89,90 - 66,90 48,90
БРСМ 69,99 - 88,49 - - - 47,49

Кешбек на пальне

З 20 березня українці можуть отримати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі «Національний кешбек». Кешбек становить 15% на дизельне пальне, 10% на бензин і 5% на автогаз. Це дасть змогу заощадити до 11 грн на літрі дизелю, близько 7 грн на бензині та 2 грн на автогазі. Максимальна сума кешбеку на пальне – до 1000 грн на людину на місяць.

Програма працюватиме до 1 травня. У ній беруть участь мережі АЗС, які зареєстровані в «Національному кешбеку».

Очільник Мінекономіки Олексій Соболев зауважив, що Кабінет міністрів запустив кешбек на пальне, адже він не впливає на підтримку армії та забезпечує підтримку тим, хто найбільше потребує фінансової допомоги через зростання цін на паливо.

Читайте також 👉 Податкова реформа 2027: нові правила для посилок, таксі та онлайн-платформ

Чи загрожує Україні дефіцит дизельного пального?

Україна увійшла до десятки країн світу з найвищими темпами подорожчання дизельного пального на тлі війни на Близькому Сході. Ціни на дизель в Україні зросли на 33,9%. Це відповідає загальносвітовому тренду, однак є нижчим за показники низки країн Азії.

Водночас директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що ніякого дефіциту дизельного пального немає і не передбачається. За його словами, у березні обсяги постачання залишилися на рівні 2025 року.

Чому змінюються ціни на АЗС

Голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко пояснив, що подорожчання бензину та дизеля в Україні зумовлене не стільки безпосереднім впливом війни на Близькому Сході, скільки довгостроковими наслідками зупинки найбільшого нафтопереробного заводу. Водночас, за його словами, на зростання цін впливають і інші чинники.

«Основним об’єктивним чинником, який вплинув на збільшення цін, є те, що починаючи з минулого року, – а саме після зупинення найбільшого й по суті єдиного нафтопереробного підприємства в Україні, – майже всі світлі нафтопродукти у відсотковому еквіваленті 85%+ залежать від імпорту нафтопродуктів», – підкреслив голова АМКУ.

У коментарі «Главкому» висловив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що ситуація на українському ринку пального залишається напруженою не лише через світові котирування нафти, а й через внутрішні регуляторні рішення, які витісняють дрібних гравців. Він вважає, що українські АЗС мають вищу маржу, ніж європейські трейдери, проте органи контролю не поспішають реагувати на ситуацію.

Тим часом президент асоціації «Газові трейдери України» Андрій Мизовець вважає, що стрибок цін на нафтопродукти спричинив ланцюгову реакцію, яка охопила і ринок блакитного палива. За його словами, спекулятивні коливання на нафтовому ринку вже призвели до суттєвого подорожчання газу на європейських хабах, що ставить під загрозу плани щодо наповнення сховищ. Про це він сказав 

У коментарі «Главкому» експерт зазначив, що нинішня ситуація на паливо-енергетичному ринку зумовлена радше психологічною панікою та діями спекулянтів, аніж реальним фізичним дефіцитом ресурсу. Андрій Мизовець переконаний, що уряд має відмовитися від популістських кроків, як-от «паливний кешбек», і натомість зосередитися на податковій складовій ціни, яка перебуває у прямій компетенції держави.

Інші фактори росту цін на пальне:

  • зростання обсягів попиту та скорочення обсягів пропозиції та запасів;
  • зростання фактичної вартості придбання нафтопродуктів та прогноз подальшого зростання собівартості нафтопродуктів;
  • збільшення вартості логістичних послуг;
  • неможливість порівняння умов і об'ємів зберігання палива на території України.

Читайте також:

Читайте також

В Ярославлі сталася пожежа на одному з найбільших російських НПЗ «ЯрославльНефтеоргСинтез»
Справжня ціль – не бензин: навіщо Україна б'є по нафтохімії Росії
29 березня, 14:24
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на бензин і дизель
Ціни на пальне 23 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
23 березня, 06:44
Наразі білоголова капуста в Україні пропонується в середньому на 88% дешевше, ніж рік тому
В Україні стрімко дешевшає капуста: яка ціна нині
9 квiтня, 10:15
Окупанти обстріляли Глухівську громаду
Сумщина: ворог атакував заправку, є поранені
9 квiтня, 11:14
Українські воїни вдарили по ворожих цілях дронами FP-2
Сили оборони знищили ешелони з пальним окупантів під Луганськом
16 квiтня, 17:19
Президент наголосив, що безпека на морі – це «глобальна цінність, а не просто чиясь окрема проблема»
Зеленський візьме участь у переговорах про Ормузьку протоку
17 квiтня, 16:56
Вогнеборці пожежу ліквідували
Росіяни вдарили по АЗС у Сумах (фото)
16 квiтня, 10:58
Геннадій Рябцев впевнений: великі мережі АЗС скористалися ситуацією навколо Ормузької протоки, щоб заробити
Нафтова криза чи змова? Енергетичний експерт пояснив, що не так з цінниками на українських АЗС
17 квiтня, 14:05
Ціни на нафту та газ різко підскочили через загострення між США та Іраном
Ціни на нафту та газ різко підскочили через загострення між США та Іраном
Вчора, 03:28

Ціни на пальне 21 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 21 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 20 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 20 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 20 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 20 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 19 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 19 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 19 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 19 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
«Антимонопольний не помічає, що дехто на ринку зловживає». Експерт оцінив цінову політику українських АЗС
«Антимонопольний не помічає, що дехто на ринку зловживає». Експерт оцінив цінову політику українських АЗС

Новини

21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Вчора, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Вчора, 09:27

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

