Молодик обікрав квартиру киянки: виніс шуби та алкоголь (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крадієм виявився 20-річний киянин Фото: Нацполіція

Оперативники швидко затримали зловмисника

До чергової частини Шевченківського районного управління поліції зателефонувала жінка і повідомила, що її квартиру на вулиці Олеся Гончара обікрали. З помешкання злочинці винесли шуби і дорогий алкоголь.

За вказаною було направлено слідчо-оперативну групу, співробітників карного розшуку та кінологів. Слідчі провели огляд місця події та опитали потерпілу, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Оперативники швидко вийшли на слід зловмисника. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 20-річний киянин, який раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв. У правопорушника вилучили речові докази – речі, які впізнала заявниця.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Як повідомлялося, на вулиці Голосіївській у Києві до 73-річної жінки підбіг чоловік, зірвав із шиї ланцюжок і відібрав гаманець. Поліцейські затримали зловмисника, який зізнався. що зірваний ланцюжок проковтнув.