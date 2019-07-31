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    Молодик обікрав квартиру киянки: виніс шуби та алкоголь (фото)

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    Крадієм&nbsp;<span lang="UK">виявився 20-річний киянин</span> - Молодик обікрав квартиру киянки: виніс шуби та алкоголь (фото)
    Крадієм виявився 20-річний киянин
    Фото: Нацполіція

    Оперативники швидко затримали зловмисника

    До чергової частини Шевченківського районного управління поліції зателефонувала жінка і повідомила, що її квартиру на вулиці Олеся Гончара обікрали. З помешкання злочинці винесли шуби і дорогий алкоголь.

    За вказаною було направлено слідчо-оперативну групу, співробітників карного розшуку та кінологів. Слідчі провели огляд місця події та опитали потерпілу, повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Оперативники швидко вийшли на слід зловмисника. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 20-річний киянин, який раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв. У правопорушника вилучили речові докази – речі, які впізнала заявниця.

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    Молодик обікрав квартиру киянки: виніс шуби та алкоголь (фото)
    Молодик обікрав квартиру киянки: виніс шуби та алкоголь (фото)
    Молодик обікрав квартиру киянки: виніс шуби та алкоголь (фото)
    Молодик обікрав квартиру киянки: виніс шуби та алкоголь (фото)

    За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до шести років позбавлення волі.

    Як повідомлялося, на вулиці Голосіївській у Києві до 73-річної жінки підбіг чоловік, зірвав із шиї ланцюжок і відібрав гаманець. Поліцейські затримали зловмисника, який зізнався. що зірваний ланцюжок проковтнув.

     

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