Жахливе вбивство дитини: перед підпалом чоловік завдав хлопчику кілька ударів ножем (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловіку, що вбив власну дитину, загрожує довічне ув'язнення

Для встановлення остаточної причини смерті тіло хлопчика направлено на проведення судово-медичної експертизи

Слідчі столичної поліції затримали чоловіка за підозрою у вбивстві власної дитини та встановили, що зловмисник спричинив кілька ножових поранень, а далі підпалив ліжко, на якому хлопчик лежав.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, інформація про пожежу у квартирі на проспекті Правди надійшла на спецлінію 102 близько 20:40. На виклик виїжджали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, лікарі та рятувальники.

Як повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Подільського управління поліції Антон Жидовцев, по прибуттю правоохоронці не змогли відразу потрапити всередину, оскільки власник зачинився в квартирі та відмовлявся відчиняти двері.

«Коли рятувальники зрізали двері та зайшли у квартиру, то негайно загасили вогонь. Далі під час огляду приміщення в одній із кімнат поліцейські виявили обгоріле тіло малолітньої дитини зі слідами насильницької смерті. Для встановлення остаточної причини смерті тіло хлопчика направлено на проведення судово-медичної експертизи», - розповів правоохоронець.

Попередньо встановлено, що чоловік ножем завдав декілька поранень хлопчику, після чого підпалив ліжко в якому знаходилася дитина.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – місцевий мешканець, 1984 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

«Розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. У рамках досудового розслідування будуть встановлені усі обставини події, а після отримання висновків експертів можлива додаткова правова кваліфікація», - додав правоохоронець.

Як повідомлялося, жахлива трагедія сталася 5 жовтня у 22-поверховому житловому будинку на просп. Правди, 31А у Подільському районі столиці.

Рятувальники розповіли, що під час проведення розвідки у квартирі вони виявили на кухні підозрілий предмет, схожий на саморобну вибухівку та викликали вибухотехніків. Після цього відразу ж провели евакуацію з 4 по 10 поверхи та вивели на безпечну відстань 50 осіб.