Момент удару по складах у Погребах потрапив на відео

Вибух на території складів у Погребах

На кадрах видно вибухи на складах та людей, які намагалися підвестися із землі після першого влучання

У мережі оприлюднили відеозапис моменту російського удару по складських приміщеннях у селі Погреби Броварського району Київської області, що стався 31 серпня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

На оприлюднених кадрах зафіксовано момент першого вибуху на території складського комплексу. Саме в цю секунду повз будівлю проїжджав легковий автомобіль – чи постраждали люди, які перебували в салоні, наразі невідомо.

Крім того, на відео видно людей, які опинилися поруч із місцем атаки та впали на землю. Вони лише почали підводитися після першого влучання, як одразу пролунав другий вибух.

Нагадаємо, унаслідок удару по території складів 31 серпня виникла масштабна пожежа, а над районом піднялися густі клуби чорного диму. За попередніми даними з мережі, удару зазнали складські приміщення мережі супермаркетів «АТБ».

Інформацію про надзвичайну ситуацію також підтвердили в Київській міській військовій адміністрації.