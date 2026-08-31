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У Деснянському районі Києва після атаки спалахнула масштабна пожежа на складах

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Деснянському районі Києва після атаки спалахнула масштабна пожежа на складах
Над місцем влучання здіймається густий чорний дим
фото: glavcom.ua

Інформацію про надзвичайну ситуацію підтвердили в Київській міській військовій адміністрації 

Під час сьогоднішньої повітряної атаки на столицю в Деснянському районі Києва зафіксовано влучання у складські приміщення, що спричинило масштабну пожежу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки та моніторингові канали.

За попередньою інформацією з мережі, удару зазнали саме складські приміщення мережі супермаркетів «АТБ». На оприлюднених очевидцями фото та відео видно густі клуби чорного диму, які піднімаються над районом.

Інформацію про надзвичайну ситуацію підтвердили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА):

«У Деснянському районі сталося загоряння складських приміщень. Усі екстрені служби слідують на місце події», – йдеться у повідомленні міської влади..

Дим від пожежі у Деснянському районі
Дим від пожежі у Деснянському районі
фото: соцмережі

Данi щодо постраждалих та точні обсяги руйнувань з'ясовуються.

Нагадаємо, що російська атака 30 серпня спричинила пошкодження та руйнування й на інших об’єктах Київщини та столиці. Зокрема, у центрі Києва уламки збитих російських ударних безпілотників типу «Шахед» упали на території житлового комплексу.

Крім того, у Фастівському та Вишгородському районах Київської області через влучання та падіння уламків російських безпілотників виникли пожежі.

Також відомо, що внаслідок російської атаки в неділю, 30 серпня, було пошкоджено склад французької торговельної мережі Auchan у Борисполі Київської області. 

Теги: обстріл Київщина

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