У Деснянському районі Києва після атаки спалахнула масштабна пожежа на складах
Інформацію про надзвичайну ситуацію підтвердили в Київській міській військовій адміністрації
Під час сьогоднішньої повітряної атаки на столицю в Деснянському районі Києва зафіксовано влучання у складські приміщення, що спричинило масштабну пожежу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки та моніторингові канали.
За попередньою інформацією з мережі, удару зазнали саме складські приміщення мережі супермаркетів «АТБ». На оприлюднених очевидцями фото та відео видно густі клуби чорного диму, які піднімаються над районом.
Інформацію про надзвичайну ситуацію підтвердили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА):
«У Деснянському районі сталося загоряння складських приміщень. Усі екстрені служби слідують на місце події», – йдеться у повідомленні міської влади..
Данi щодо постраждалих та точні обсяги руйнувань з'ясовуються.
Нагадаємо, що російська атака 30 серпня спричинила пошкодження та руйнування й на інших об’єктах Київщини та столиці. Зокрема, у центрі Києва уламки збитих російських ударних безпілотників типу «Шахед» упали на території житлового комплексу.
Крім того, у Фастівському та Вишгородському районах Київської області через влучання та падіння уламків російських безпілотників виникли пожежі.
Також відомо, що внаслідок російської атаки в неділю, 30 серпня, було пошкоджено склад французької торговельної мережі Auchan у Борисполі Київської області.
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